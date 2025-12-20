آمریکا کشتی تحریمی ونزوئلا را توقیف کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پیشتر پایگاه خبری «آکسیوس» گزارش داده بود که ایالات متحده در مرحله‌ای تازه از فشارها علیه ونزوئلا، در حال آماده شدن برای توقیف نفتکش‌های بیشتری از این کشور آمریکای لاتین است.

خبرگزاری «رویترز» شامگاه شنبه به نقل از سه مقام آگاه آمریکایی گزارش داد: «ایالات متحده یک کشتی تحریم‌شده در سواحل ونزوئلا در آب‌های بین‌المللی را توقیف کرد.»

این مقامات ناشناس که نام خود را فاش نکردند، نگفتند که این عملیات کجا انجام می‌شود، اما افزودند که گارد ساحلی هدایت آن را بر عهده دارد.

در جریان تازه‌ترین تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس و بهانه‌جویی‌های دولت ایالات متحده برای اقدامات نظامی خود در کارائیب، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اخیرا مدعی شد که این مرحله جدید تنش‌ها می‌تواند به زودی شامل «حملات زمینی به ونزوئلا» شود.

«نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا، حملات ایالات متحده را محکوم کرده و گفته که ایالات متحده به جرم «دزدی دریایی بین‌المللی» مجرم شناخته شده است.