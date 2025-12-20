میلی صفحه خبر لوگو بالا
توصیه‌های ترافیکی پلیس راهور تهران برای شب یلدا

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به مناسبت شب یلدا توصیه های ترافیکی را به شهروندان بیان کرد.
توصیه‌های ترافیکی پلیس راهور تهران برای شب یلدا

به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ،، سردار سید ابوالفضل موسوی پور با اشاره به فرارسیدن شب یلدا گفت: باتوجه به مراجعات متعدد شهروندان  به مراکز خرید جهت خرید در شب یلدا و ازدحامی که ممکن است  در  مقابل بعضی از مراکز تجاری به وجود بیاید، به منظور جلوگیری از ایجاد ترافیک کاذب، حتما وسیله نقلیه خود را در یک محل امن و مجاز پارک کنند و از توقف در مقابل مراکز خرید و بوجود آوردن ترافیک های کاذب پرهیز کنند.

وی افزود: با رعایت قوانین و مقررات، ترافیک روان را برای خودمان و سایر شهروندان به ارمغان می آوریم چرا که مسئولیت فردی و اجتمایی تک تک ما شهروندان می‌طلبد که با  رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، انشاالله ترافیک و بی نظمی در شب یلدا وجود نداشته باشد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: شهروندان در مسیر برگشت از شب‌نشینی از رانندگی در حالت خواب آلودگی خودداری کنند و همچنین مدیریت زمان داشته باشند از عجله و شتاب بی مورد برای رسیدن به منزل خودداری کرده، چرا که با رانندگی صحیح، می‌توانند به موقع به محل زندگی خودشان برسند و از استراحت کافی برخوردار باشند تا فردای کاری خوبی را برای خود آغاز نمایند .

وی همچنین گفت: با توجه به اینکه تعدادی از شهروندان از وسیله نقلیه ناایمنی چون موتورسیکلت استفاده می نمایند، لذا خواهشمندیم در مسیر برگشت تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه ( اتوبوس، تاکسی ومترو) استفاده کنند. ولی اگر به ناچار مجبور شدند که از موتورسیکلت «وسیله نقلیه ناایمن» استفاده کنند این نکته مهم را فراموش نکنند که با توجه به برودت هوا و احتمال بروز مشکلات جسمی برای خود و دیگر شهروندان، حتما با رعایت قوانین و مقررات و استفاده از کلاه ایمنی استاندارد همچنین سالم بودن سیستم چراغ و سیستم روشنایی موتورسیکلت خود، اطمینان حاصل کرده و سپس استفاده نمایند و اگر خدای ناکرده وسیله نقلیه شان دارای عیب و نقص فنی موثر است، حتما قبل از استفاده از موتورسیکلت نسبت به رفع عیب و نقص فنی وسیله نقلیه خودشان اقدام نمایند.

سردار موسوی پور افزود: و با توجه به اینکه تقریبا ۴۷ درصد از تصادفات فوتی پایتخت مربوط به گروه موتورسیکلت سواران می‌باشد، می طلبد که حتما موتورسواران با رعایت قوانین و مقررات همچنین با مدیریت زمان بتوانند شب یلدای خوبی را برای خودشان رقم بزنند. 

