مدارس کدام استانها فردا ۳۰ آذر۱۴۰۴ تعطیل است؟
کاهش شدید دما در برخی مناطق کشور و تداوم بارش برف و باران مدارس برخی استانها و شهرها را فردا یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تعطیل کرد.
به گزارش تابناک، در پی کاهش شدید دما در برخی مناطق کشور و تداوم بارش برف و باران مدارس برخی استانها و شهرها را فردا یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تعطیل کرد. با توجه به پیش بینی هواشناسی و هشدارها درباره موج آنفلوآنزا احتمال اعلام تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ در دیگر استانها و شهرها نیز وجود دارد.
اخبار تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ را در ادامه میخوانید:
خراسان رضوی
مدارس ابتدایی و متوسطه اول نواحی هفتگانه مشهد مقدس و تبادکان در نوبت صبح، فردا یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و به صورت مجازی فعالیت خواهند کرد.
رئیس اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به برودت هوا و شرایط جوی حاکم بر منطقه اظهار کرد: با توجه به بارش برف، کاهش محسوس دما و یخبندان و به منظور حفظ سلامت دانشآموزان و عوامل اجرایی مدارس، کلیه مهدکودکها، مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی و مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه اول نواحی هفتگانه مشهد مقدس و تبادکان فردا یکشنبه ۳۰ آذرماه در نوبت صبح، بهصورت مجازی فعالیت خواهند داشت.
زنجان
ستاد مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد؛ با توجه به مشاهده بیماری آنفلوانزا در بین برخی دانش آموزان و دانشجویان و احتمال افزایش شدت بیماری، به منظور پیشگیری از گسترش احتمالی و قطع زنجیره انتقال و کنترل شیوع بیماری، آموزش حضوری در کلیه مدارس استان در تمام مقاطع تحصیلی در هر دو شیفت صبح و بعدازظهر و همچنین دوره های کارشناسی در تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۳۰ آذرماه و یکم دیماه ۱۴۰۴ لغو و فرآیند آموزش به صورت مجازی انجام خواهد شد. کلیه مهدهای کودک و پیش دبستانی ها نیز تعطیل خواهند بود.
همدان
تمامی مدارس و دانشگاههای همدان فردا یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و آموزش غیرحضوری اعلام شد.
در پی گزارشهای هواشناسی مبنی بر کاهش محسوس دما، بارش پراکنده و افزایش احتمال یخزدگی و لغزندگی معابر شهری و جادهای، تمامی مقاطع تحصیلی شامل مهدهای کودک، مدارس و دانشگاههای استان همدان روز یکشنبه ۳۰ آذر بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
گیلان
تمام مدارس ابتدایی گیلان فردا یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است.
بر اساس اعلام استاندار گیلان، کلیه مدارس ابتدایی یکشنبه ۳۰ آذرماه به دلیل شرایط آب هوایی و شیوع آنفلوانزا تعطیل و آموزشها غیرحضوری خواهد بود.
چهارمحال و بختیاری
با توجه به تداوم برودت هوا و شرایط جوی، کلیه مدارس و مهدهای کودک چهارمحال و بختیاری فردا یکشنبه ۳۰ آذر با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
امتحانات نهایی دانشآموزان طبق برنامه زمانبندی اعلامشده و بدون تغییر برگزار خواهد شد. همچنین دانشگاهها و ادارات استان طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
کرمان
فردا یکشنبه سیام آذر ۱۴۰۴ تمام ادارات دولتی، مدارس، دانشگاهها، آموزشگاهها و بانکها بهجز نهادهای نظامی، امدادی و خدماترسان شهرستان کرمان با دو ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. در این اطلاعیه آمده است: «بدیهی است در صورت تداوم برودت هوا و در صورت نیاز به تعطیلی کامل، مراتب متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد و تصمیمگیری در سایر شهرستانهای متأثر از برودت هوا بر عهده فرمانداران است.»
هم چنین اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در اطلاعیهای اعلام کرد: «تمامی دورههای تحصیلی مدارس شهرستان راین و مرکز بخش ساردوئیه، دهستانهای کشیت، نسک و حرمک از توابع منطقه گلباف و مدارس دوره ابتدایی شهر سرچشمه از توابع شهرستان رفسنجان و شهر دهبکری از توابع شهرستان بم فردا تعطیل خواهند بود.
مرکزی
در اطلاعیه مدیریت بحران استان مرکزی اعلام شده است که آموزش مقاطع ابتدایی شهرستانهای اراک و تفرش، فردا یکشنبه ۳۰ آذر در نوبت صبح از طریق بستر شاد برگزار خواهد شد.
همچنینن کلیه مقاطع تحصیلی شیفت صبح شهرستانهای خمین ، شازند ، محلات ، خنداب ، دلیجان ، کمیجان ، فراهان و بخش خرقان در شهرستان زرندیه فقط در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر کار خود را آغاز خواهند کرد.
این اطلاعیه اضافه کرده است که مدارس شهرستاهای آشتیان و ساوه هم بهصورت عادی فعالیت خواهند داشت.
بروزرسانی می شود...
