معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هشدار نسبت به افزایش سرعت و شدت شیوع آنفلوانزا در فارس، بر استراحت خانگی مبتلایان و رعایت جدی نکات بهداشتی تأکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمدرضا کریمی با اشاره به افزایش شدت و سرعت همه‌گیری آنفلوانزا طی سه هفته اخیر در فارس گفت: مبتلایان باید حداقل تا ۲۴ ساعت پس از قطع کامل تب، در منزل استراحت کنند تا زنجیره انتقال بیماری در جامعه قطع شود.

وی با تأکید بر رعایت بهداشت فردی ادامه داد: شست‌وشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، استفاده از ماسک به‌ویژه در فضاهای مسقف و پرخطر مانند کلاس‌های درس، محیط‌های کاری، وسایل حمل‌ونقل عمومی و مراکز درمانی و همچنین پرهیز از لمس صورت با دست‌های آلوده، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری است.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: ویروس آنفلوانزا عمدتاً در فضاهای بسته، مسقف و فاقد تهویه مناسب از جمله محل‌های کار پرتراکم، کلاس‌های درس و وسایل نقلیه عمومی منتقل می‌شود.

کریمی با اشاره به گروه‌های پرخطر اظهار کرد: سالمندان، کودکان زیر پنج سال، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای یا ضعف سیستم ایمنی، بیش از سایرین در معرض خطر بستری یا مرگ ناشی از عوارض آنفلوانزا قرار دارند.

وی توصیه کرد: این گروه‌ها برای کاهش شدت علائم و خطر مرگ‌ومیر، پیش از شیوع گسترده بیماری نسبت به تزریق واکسن آنفلوانزا اقدام کنند.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان خاطرنشان کرد: در صورت بروز علائمی مانند تب بالا، تنگی نفس و دردهای شدید عضلانی، مراجعه فوری به پزشک ضروری است تا احتمال ابتلاء به بیماری‌های جدی‌تری مانند آنفلوانزا یا کووید -۱۹ مورد بررسی قرار گیرد.