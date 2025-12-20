سرمای هوای تهران تا پنجشنبه تداوم دارد

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، با ماندگاری توده هوای سرد در تهران، شرایط سرمایی تا روز پنجشنبه در پایتخت تداوم خواهد داشت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی استان، طی پنج روز آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به ماندگاری توده هوای سرد در منطقه تا اواسط هفته پنجشنبه و مه (به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات) پیش‌بینی می‌شود.

همچنین با توجه به ماندگاری هوای سرد و پایداری هوا تا اواخر هفته افزایش تدریجی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار می‌باشد.

پایتخت‌نشینان امروز بیشینه دمای ۸ درجه سانتی‌گراد و کمینه دمای ۱ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده‌اند.

آبعلی امروز با بیشینه دمای منفی یک درجه سانتی‌گراد و کمینه منفی ۸ یک درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه استان ثبت شده است.