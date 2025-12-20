میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دولت آمریکا به قتل ورزشکاران اعتراف کرد

دولت آمریکا نقش خود را در سانحه هوایی منجر به مرگ اسکیت‌بازان پذیرفت.
کد خبر: ۱۳۴۶۹۲۱
| |
1459 بازدید
دولت آمریکا به قتل ورزشکاران اعتراف کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دولت ایالات متحده پذیرفت که خلبانان ارتش آمریکا نتوانسته‌اند «هوشیاری لازم» را حفظ کنند، امری که می‌توانست از برخورد ژانویه با یک جت متعلق به امریکن ایرلاینز جلوگیری کند.

این سانحه ۶۷ قربانی داشت که در میان آنها اسکیت‌بازان نیز حضور داشتند.

این جت در تاریخ ۲۹ ژانویه، هنگام نزدیک شدن برای فرود در فرودگاه ملی ریگان در نزدیکی واشنگتن دی‌سی، با یک بالگرد بلک‌هاوک برخورد کرد.

نشریه The Athletic که اسناد پرونده را بررسی کرده، گزارش داده است که دولت در لوایح قضایی خود مسئولیت جزئی را پذیرفته است.

این پرواز از ویچیتا در ایالت کانزاس انجام می‌شد و ۱۱ اسکیت‌باز شرکت‌کننده در مسابقات قهرمانی ملی، به همراه برخی از اعضای خانواده و مربیان‌شان را حمل می‌کرد. در مجموع، ۲۸ نفر از قربانیان از جامعه اسکیت نمایشی بودند.

در ۲۰۹ صفحه اسناد دادگاهی، دولت همچنین اذعان کرده است که خلبانان بالگرد در حفظ «جداسازی بصری» از جت نیز قصور داشته‌اند. با این حال، طبق گزارش The Athletic، دولت هرگونه سهل‌انگاری از سوی کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی یا کارکنان فدرال اداره هوانوردی فدرال (FAA) را رد کرده است.

همسر کیسی کرافتون که یکی از قربانیان این پرواز بود، دولت آمریکا، امریکن ایرلاینز و شریک منطقه‌ای آن، PSA Airlines، را به‌عنوان خوانده‌های پرونده معرفی کرده است. روز چهارشنبه، هر دو شرکت امریکن و PSA درخواست‌هایی را برای رد شکایت علیه خود ارائه کردند.

صحنه‌های پس از سقوط، ابعاد فاجعه را برجسته کرد. دست‌کم ۲۸ پیکر از آب‌های یخ‌زده رود پوتوماک بیرون آورده شد، در حالی که تیم‌های امدادی در شرایطی بسیار دشوار با زمان رقابت می‌کردند. در مجموع، هواپیما ۶۰ مسافر و چهار خدمه داشت. کشور آمریکا با بهت تصاویر امداد و تأیید این‌که بخش بزرگی از قربانیان به یک جامعه ورزشی واحد تعلق داشتند، مواجه شد.

گزارش هیئت ملی ایمنی حمل‌ونقل آمریکا (NTSB) درباره علت این سانحه قرار است اوایل سال آینده منتشر شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دولت آمریکا قتل ورزشکاران سانحه هوایی اسکیت بازان بالگرد
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
مدارس کدام استان‌ها فردا ۳۰ آذر۱۴۰۴ تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
مواضع وزیر خارجه لبنان علیه ایران عجیب نیست/ حزب‌الله؛ متحدی که نبودش برای ایران پرهزینه است
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"
مارال سریال آنام در حرم امام رضا (ع)
حرکت ناوهای ونزوئلا برای اسکورت نفتکش؛ آماده جنگ!
خشم پزشکیان از شرط بی‌شرمانه ترامپ برای ایران
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۹۰ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۱۹ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۱۱۶ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۱۰۸ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005eOX
tabnak.ir/005eOX