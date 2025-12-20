دولت آمریکا به قتل ورزشکاران اعتراف کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دولت ایالات متحده پذیرفت که خلبانان ارتش آمریکا نتوانسته‌اند «هوشیاری لازم» را حفظ کنند، امری که می‌توانست از برخورد ژانویه با یک جت متعلق به امریکن ایرلاینز جلوگیری کند.

این سانحه ۶۷ قربانی داشت که در میان آنها اسکیت‌بازان نیز حضور داشتند.

این جت در تاریخ ۲۹ ژانویه، هنگام نزدیک شدن برای فرود در فرودگاه ملی ریگان در نزدیکی واشنگتن دی‌سی، با یک بالگرد بلک‌هاوک برخورد کرد.

نشریه The Athletic که اسناد پرونده را بررسی کرده، گزارش داده است که دولت در لوایح قضایی خود مسئولیت جزئی را پذیرفته است.

این پرواز از ویچیتا در ایالت کانزاس انجام می‌شد و ۱۱ اسکیت‌باز شرکت‌کننده در مسابقات قهرمانی ملی، به همراه برخی از اعضای خانواده و مربیان‌شان را حمل می‌کرد. در مجموع، ۲۸ نفر از قربانیان از جامعه اسکیت نمایشی بودند.

در ۲۰۹ صفحه اسناد دادگاهی، دولت همچنین اذعان کرده است که خلبانان بالگرد در حفظ «جداسازی بصری» از جت نیز قصور داشته‌اند. با این حال، طبق گزارش The Athletic، دولت هرگونه سهل‌انگاری از سوی کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی یا کارکنان فدرال اداره هوانوردی فدرال (FAA) را رد کرده است.

همسر کیسی کرافتون که یکی از قربانیان این پرواز بود، دولت آمریکا، امریکن ایرلاینز و شریک منطقه‌ای آن، PSA Airlines، را به‌عنوان خوانده‌های پرونده معرفی کرده است. روز چهارشنبه، هر دو شرکت امریکن و PSA درخواست‌هایی را برای رد شکایت علیه خود ارائه کردند.

صحنه‌های پس از سقوط، ابعاد فاجعه را برجسته کرد. دست‌کم ۲۸ پیکر از آب‌های یخ‌زده رود پوتوماک بیرون آورده شد، در حالی که تیم‌های امدادی در شرایطی بسیار دشوار با زمان رقابت می‌کردند. در مجموع، هواپیما ۶۰ مسافر و چهار خدمه داشت. کشور آمریکا با بهت تصاویر امداد و تأیید این‌که بخش بزرگی از قربانیان به یک جامعه ورزشی واحد تعلق داشتند، مواجه شد.

گزارش هیئت ملی ایمنی حمل‌ونقل آمریکا (NTSB) درباره علت این سانحه قرار است اوایل سال آینده منتشر شود.