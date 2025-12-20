میلی صفحه خبر لوگو بالا
Siemens نسخه جدید نرم‌افزار صنعتی برای تحول تولید معرفی کرد

شرکت زیمنس (Siemens) در تازه‌ترین رونمایی خود از نسخه پیشرفته پلتفرم دیجیتال تولید صنعتی خبر داده است که این فناوری جدید می‌تواند روند توسعه «کارخانه‌های هوشمند» را در سال ۲۰۲۶ سرعت دهد.
کد خبر: ۱۳۴۶۹۰۵
| |
1031 بازدید

Siemens نسخه جدید نرم‌افزار صنعتی برای تحول تولید معرفی کرد

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، زیمنس (Siemens)، از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری صنعتی جهان، فناوری جدیدی در حوزه طراحی و شبیه‌سازی دیجیتال خطوط تولید معرفی کرده است که هدف آن تقویت روند بهره‌وری و اتوماسیون در کارخانه‌هاست. این ابزار که به صورت یکپارچه با راهکارهای اینترنت اشیا صنعتی (IIoT) و سیستم‌های دیجیتال توأم یا Digital Twin کار می‌کند، به تولیدکنندگان امکان می‌دهد از طراحی تا اجرای تولید را در فضای دیجیتال شبیه‌سازی و بهینه کنند. 

در کنار معرفی این پلتفرم، یک گزارش جدید از مرکز NCMS در ایالات متحده نشان می‌دهد که استفاده از سیستم‌های پیش‌بینانه نگهداری (Predictive Maintenance) قابل حمل می‌تواند با بهینه‌سازی زمان‌بندی تعمیر و نگهداری تجهیزات، میزان توقف‌های غیرمنتظره در خطوط تولید را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. این ابزارها با بهره‌گیری از سنسورها و هوش مصنوعی، سلامت ماشین‌آلات را به‌صورت لحظه‌ای پایش می‌کنند و از وقوع خرابی‌های پرهزینه جلوگیری می‌کنند.

هم‌زمان در ایران نیز صنعت نفت با معرفی بیش از ۴۰۰ نیاز فناورانه به رویداد «تستا» وارد گفت‌وگو با شرکت‌های دانش‌بنیان شده است؛ موضوعی که می‌تواند پیوند میان صنعت نفت و اکوسیستم نوآوری فناوری کشور را تقویت کند و راه را برای توسعه فناوری‌های بومی در حوزه فرآیندهای تولیدی پیچیده هموار سازد. 

تحولات اخیر در حوزه فناوری صنعتی نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۵ نقطه عطفی برای هوشمندسازی تولید است؛ جایی که رمز موفقیت شرکت‌ها در بهره‌گیری از داده‌های واقعی، اتوماسیون پیشرفته و ابزارهای دیجیتال برای افزایش کیفیت و بهره‌وری قرار گرفته است.

صنعت فناوری هوش مصنوعی
ورود غیرمنتظره «Truth Social» به فناوری همجوشی هسته‌ای
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
