میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ورود غیرمنتظره «Truth Social» به فناوری همجوشی هسته‌ای

شرکت Trump Media & Technology Group صاحب پلتفرم Truth Social با یک شرکت پیشرو در فناوری انرژی همجوشی (Fusion) ادغام شد تا زمینه تولید برق پاک برای نیازهای روزافزون مرکز داده‌های هوش مصنوعی فراهم شود؛ اقدامی با پیامدهای احتمالی بزرگ در تولید انرژی و زیرساخت‌های فناوری نسل آینده.
کد خبر: ۱۳۴۶۹۰۲
| |
2143 بازدید
|
۱

ورود غیرمنتظره «Truth Social» به فناوری همجوشی هسته‌ای

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در تازه‌ترین تحول حوزه فناوری و انرژی، Trump Media & Technology Group، شرکتی که بیشتر برای مالکیت شبکه اجتماعی Truth Social شناخته می‌شود، اعلام کرد با شرکت TAE Technologies که در توسعه نیروگاه‌های همجوشی فعالیت دارد، ادغام ۶ میلیارد دلاری انجام داده است. 

این معامله که خبر آن تا کنون در رسانه‌های فناوری کمتر برجسته شده، می‌تواند مسیر تولید برق پاک و پایدار را تغییر دهد، به‌ویژه که هم‌اکنون مراکز داده هوش مصنوعی به یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌های زیرساخت فناوری تبدیل شده‌اند. این ادغام به دنبال افزایش تقاضا برای منابع انرژی کارآمد، پاک و اقتصادی صورت گرفته است.

شرکت TAE که از دهه ۱۹۹۰ روی فناوری همجوشی کار می‌کند، وعده داده است تلاش برای ساخت اولین نیروگاه همجوشی مقیاس‌پذیر را تا سال آینده آغاز کند و برق شبکه‌ای از این فناوری را تا سال ۲۰۳۱ به‌صورت تجاری تولید کند. 

به گفته تحلیلگران، این اقدام می‌تواند به‌طور مستقیم روی زیرساخت‌های انرژی مراکز داده هوش مصنوعی اثر بگذارد؛ زیرا رشد سریع هوش مصنوعی باعث افزایش مصرف برق و فشار بر شبکه‌های سنتی شده و شرکت‌ها را به دنبال منابع جدید انرژی سوق داده است. تغییر مسیر یک شرکت رسانه‌ای بزرگ به حوزه انرژی همجوشی، نمایانگر ادغام فناوری‌های نوظهور و زیرساخت‌های انرژی آینده است.

این ادغام، با وجود وعده‌ها، هنوز با چالش‌های فنی، مالی و مقرراتی جدی روبرو است، چرا که فناوری همجوشی تاکنون به تولید برق تجاری نرسیده است. با این حال، ورود سرمایه‌های بزرگ و بازیگران غیرسنتی به این حوزه می‌تواند یک نقطه عطف در توسعه فناوری‌های انرژی پاک به شمار رود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فناوری هوش مصنوعی خبر خبر فوری تابناک خبر فوری تابناک
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
مدیرعامل صنایع شیر ایران زیر تیغ دیوان عدالت اداری/ «باروتکوب» به درب خروج هدایت می‌شود؟
برکناری یک مدیرعامل پرحاشیه در بدنه بانک مرکزی!/ ادعای بابک زنجانی حقیقت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشف یک نقشه دقیق درد در ساقه مغز: امید جدید به درمان‌های غیرافیونی
Siemens نسخه جدید نرم‌افزار صنعتی برای تحول تولید معرفی کرد
کشف فسیل «Little Foot» ممکن است گونه جدیدی از اجداد انسان را نشان دهد
سرنخ‌های انقراض جهان در دستان هوش مصنوعی
گفتمان‌های متضاد درباره آینده هوش مصنوعی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
6
پاسخ
با امدن رکتورهای فیوژن باید فاتحه نفت را خواند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
مواضع وزیر خارجه لبنان علیه ایران عجیب نیست/ حزب‌الله؛ متحدی که نبودش برای ایران پرهزینه است
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"
مارال سریال آنام در حرم امام رضا (ع)
حرکت ناوهای ونزوئلا برای اسکورت نفتکش؛ آماده جنگ!
خشم پزشکیان از شرط بی‌شرمانه ترامپ برای ایران
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۹۰ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۱۹ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۱۱۶ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۱۰۸ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005eOE
tabnak.ir/005eOE