به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در تازه‌ترین تحول حوزه فناوری و انرژی، Trump Media & Technology Group، شرکتی که بیشتر برای مالکیت شبکه اجتماعی Truth Social شناخته می‌شود، اعلام کرد با شرکت TAE Technologies که در توسعه نیروگاه‌های همجوشی فعالیت دارد، ادغام ۶ میلیارد دلاری انجام داده است.

این معامله که خبر آن تا کنون در رسانه‌های فناوری کمتر برجسته شده، می‌تواند مسیر تولید برق پاک و پایدار را تغییر دهد، به‌ویژه که هم‌اکنون مراکز داده هوش مصنوعی به یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌های زیرساخت فناوری تبدیل شده‌اند. این ادغام به دنبال افزایش تقاضا برای منابع انرژی کارآمد، پاک و اقتصادی صورت گرفته است.

شرکت TAE که از دهه ۱۹۹۰ روی فناوری همجوشی کار می‌کند، وعده داده است تلاش برای ساخت اولین نیروگاه همجوشی مقیاس‌پذیر را تا سال آینده آغاز کند و برق شبکه‌ای از این فناوری را تا سال ۲۰۳۱ به‌صورت تجاری تولید کند.

به گفته تحلیلگران، این اقدام می‌تواند به‌طور مستقیم روی زیرساخت‌های انرژی مراکز داده هوش مصنوعی اثر بگذارد؛ زیرا رشد سریع هوش مصنوعی باعث افزایش مصرف برق و فشار بر شبکه‌های سنتی شده و شرکت‌ها را به دنبال منابع جدید انرژی سوق داده است. تغییر مسیر یک شرکت رسانه‌ای بزرگ به حوزه انرژی همجوشی، نمایانگر ادغام فناوری‌های نوظهور و زیرساخت‌های انرژی آینده است.

این ادغام، با وجود وعده‌ها، هنوز با چالش‌های فنی، مالی و مقرراتی جدی روبرو است، چرا که فناوری همجوشی تاکنون به تولید برق تجاری نرسیده است. با این حال، ورود سرمایه‌های بزرگ و بازیگران غیرسنتی به این حوزه می‌تواند یک نقطه عطف در توسعه فناوری‌های انرژی پاک به شمار رود.