گروسی دوباره خط قرمز تهران را نشانه گرفت
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رافائل گروسی در گفتوگو با خبرگزاری «ریا نووستی» بر لزوم دسترسی به تأسیسات هستهای ایران تاکید کرد و راستیآزمایی اظهارات تهران مبنی بر ناامن بودن این سایتها و فقدان امکان ورود به آنها را خواستار شد.
وی تاکید کرد که تاسیسات هستهای فردو، نطنز و بوشهر از نظر فناوری و غنی سازی اورانیوم اهمیت بسیار ویژهای دارند.
گروسی در ادامه بدون ارائه مستندات و بیتوجه به این نکته که بار حقوقی اظهارات وی میتواند دستمایه سوءاستفاده و سوءبرداشت شود، مدعی شد که برنامه هستهای ایران به این سه سایت هستهای خلاصه نمیشود و ایران تاسیساتی بیشتر از این سه مورد در اختیار دارد.
وی با بیان اینکه «ایران برنامه هستهای بسیار پیشرفته و قدرتمندی دارد»، با اشاره به نیروگاه اتمی بوشهر گفت: این نیروگاه در حال توسعه است و همچنین قرار است با مشارکت روسیه نیروگاههای جدیدی نیز ساخته شوند.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: طبق معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای و توافق جامع پادمانها، ایران موظف است دسترسی به این تأسیسات را فراهم کند.
وی افزود: این یکی از موضوعاتی است که در حال حاضر برای توافق بر سر آن در حال گفتوگو هستیم و امیدواریم به نتیجه برسیم.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که در همین پیوند، وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته (جمعه) تاکید کرد که مسکو از مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی میخواهد که موضع حرفهای و بیطرفانهای در مورد برنامه هستهای ایران داشته باشد.
سرگئی لاوروف افزود: ما از مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که برای از سرگیری روابط با تهران تلاش میکند، میخواهیم که به اصول دبیرخانه این آژانس از جمله بیطرفی، فقدان سوگیری در ارزیابیهای ارائه شده و فعالیت گستردهتر این سازمان پایبند باشد.
وی افزود: ما فقط اجازه ورود به تأسیساتی را داریم که هدف حمله قرار نگرفتهاند. این دسترسی نیز خوب است، چرا که نام این سایتها نیز در فهرست توافقشده برای بازرسی قرار و برای ما اهمیت دارند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اضافه کرد:، اما بی تردید تاسیسات نطنز، اصفهان و فردو اهمیت بسیار بیشتری دارند؛ هنوز حجم قابل توجهی از مواد و تجهیزات هستهای در آنها وجود دارد و ما باید به آنجا بازگردیم.
وی پیشتر نیز در گفتوگو با نشریه اسپانیایی الناسیونال ادعا کرده بود که از طریق رایزنی مستمر با اعضای سابق برجام در تلاش است به راهحلی پایدار در موضوع هستهای ایران برسد.
گروسی این مطلب را در تاریخ ۲۲ آذر جاری اعلام و اضافه کرد: من بهطور مستمر با مقامهای ایرانی، اروپایی، روسی و چینی در تماس هستم و تلاش میکنم راهحلی پایدار پیدا کنم.
وی ادعا کرد که وضعیت بهویژه پس از جنگ دوازده روزه، «دور از حل و فصل» است. مدیرکل آژانس با اشاره ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران گفت که بازرسان باید کار خود را بر مبنای «توافق چارچوبیِ در حال مذاکره» از سر بگیرند.
همکاریهای ایران و آژانس در پی حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای توقف همکاری در صورت اجرا نشدن تعهدات طرفهای مقابل، با محدودیتهایی مواجه شد.
پس از آن، مذاکراتی میان ایران و آژانس درباره نحوه ادامه تعاملات در چارچوب حقوقی موجود انجام شد که در تاریخ ۱۸ شهریور ماه جاری به یک تفاهم فنی انجامید. با این حال تداوم سیاسیکاری تروئیکای اروپایی و آمریکا علیه برنامه صلحآمیز هستهای کشورمان از جمله تصویب قطعنامه جدید و ضد ایرانی شورای حکام موجب شد تا این اجرای تفاهم متوقف شود.
جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که مبنای همکاری و تعامل با آژانس، قانون مصوب مجلس است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در اینباره گفت: ما کماکان عضو معاهده منع اشاعه و متعهد به توافقنامه پادمان هستیم. در اجرای این تعهدات پادمانی، با در نظر داشتن مصوبه مجلس که شورای عالی امنیت ملی را متولی این موضوع معرفی کرده است، تعاملات با آژانس را پیش میبریم.