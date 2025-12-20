میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گروسی دوباره خط قرمز تهران را نشانه گرفت

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی که به تازگی ادعا کرده بود این آژانس بازرسی‌ها در ایران را از سر گرفته است، اما همچنان به تاسیسات هسته‌ای کلیدی در کشورمان دسترسی ندارد، بار دیگر دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران را خواستار شد.
کد خبر: ۱۳۴۶۹۰۱
| |
11793 بازدید
|
۴
گروسی دوباره خط قرمز تهران را نشانه گرفت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رافائل گروسی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «ریا نووستی» بر لزوم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران تاکید کرد و راستی‌آزمایی اظهارات تهران مبنی بر ناامن بودن این سایت‌ها و فقدان امکان ورود به آنها را خواستار شد.

وی تاکید کرد که تاسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و بوشهر از نظر فناوری و غنی سازی اورانیوم اهمیت بسیار ویژه‌ای دارند.

گروسی در ادامه بدون ارائه مستندات و بی‌توجه به این نکته که بار حقوقی اظهارات وی می‌تواند دستمایه سوءاستفاده و سوءبرداشت شود، مدعی شد که برنامه هسته‌ای ایران به این سه سایت هسته‌ای خلاصه نمی‌شود و ایران تاسیساتی بیشتر از این سه مورد در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه «ایران برنامه هسته‌ای بسیار پیشرفته و قدرتمندی دارد»، با اشاره به نیروگاه اتمی بوشهر گفت: این نیروگاه در حال توسعه است و همچنین قرار است با مشارکت روسیه نیروگاه‌های جدیدی نیز ساخته شوند.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و توافق جامع پادمان‌ها، ایران موظف است دسترسی به این تأسیسات را فراهم کند.

وی افزود: این یکی از موضوعاتی است که در حال حاضر برای توافق بر سر آن در حال گفت‌و‌گو هستیم و امیدواریم به نتیجه برسیم.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که در همین پیوند، وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته (جمعه) تاکید کرد که مسکو از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد که موضع حرفه‌ای و بی‌طرفانه‌ای در مورد برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد.

سرگئی لاوروف افزود: ما از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای از سرگیری روابط با تهران تلاش می‌کند، می‌خواهیم که به اصول دبیرخانه این آژانس از جمله بی‌طرفی، فقدان سوگیری در ارزیابی‌های ارائه شده و فعالیت گسترده‌تر این سازمان پایبند باشد.

وی افزود: ما فقط اجازه ورود به تأسیساتی را داریم که هدف حمله قرار نگرفته‌اند. این دسترسی نیز خوب است، چرا که نام این سایت‌ها نیز در فهرست توافق‌شده برای بازرسی قرار و برای ما اهمیت دارند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اضافه کرد:، اما بی تردید تاسیسات نطنز، اصفهان و فردو اهمیت بسیار بیشتری دارند؛ هنوز حجم قابل توجهی از مواد و تجهیزات هسته‌ای در آنها وجود دارد و ما باید به آنجا بازگردیم.

وی پیشتر نیز در گفت‌و‌گو با نشریه اسپانیایی ال‌ناسیونال ادعا کرده بود که از طریق رایزنی مستمر با اعضای سابق برجام در تلاش است به راه‌حلی پایدار در موضوع هسته‌ای ایران برسد.

گروسی این مطلب را در تاریخ ۲۲ آذر جاری اعلام و اضافه کرد: من به‌طور مستمر با مقام‌های ایرانی، اروپایی، روسی و چینی در تماس هستم و تلاش می‌کنم راه‌حلی پایدار پیدا کنم.

وی ادعا کرد که وضعیت به‌ویژه پس از جنگ دوازده روزه، «دور از حل و فصل» است. مدیرکل آژانس با اشاره ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران گفت که بازرسان باید کار خود را بر مبنای «توافق چارچوبیِ در حال مذاکره» از سر بگیرند.

همکاری‌های ایران و آژانس در پی حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای توقف همکاری در صورت اجرا نشدن تعهدات طرف‌های مقابل، با محدودیت‌هایی مواجه شد.

پس از آن، مذاکراتی میان ایران و آژانس درباره نحوه ادامه تعاملات در چارچوب حقوقی موجود انجام شد که در تاریخ ۱۸ شهریور ماه جاری به یک تفاهم فنی انجامید. با این حال تداوم سیاسی‌کاری تروئیکای اروپایی و آمریکا علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان از جمله تصویب قطعنامه جدید و ضد ایرانی شورای حکام موجب شد تا این اجرای تفاهم متوقف شود.

جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که مبنای همکاری و تعامل با آژانس، قانون مصوب مجلس است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در این‌باره گفت: ما کماکان عضو معاهده منع اشاعه و متعهد به توافق‌نامه پادمان هستیم. در اجرای این تعهدات پادمانی، با در نظر داشتن مصوبه مجلس که شورای عالی امنیت ملی را متولی این موضوع معرفی کرده است، تعاملات با آژانس را پیش می‌بریم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسی رافائل گروسی مستندات غنی‌سازی اورانیوم
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
مدیرعامل صنایع شیر ایران زیر تیغ دیوان عدالت اداری/ «باروتکوب» به درب خروج هدایت می‌شود؟
برکناری یک مدیرعامل پرحاشیه در بدنه بانک مرکزی!/ ادعای بابک زنجانی حقیقت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳۸
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
7
34
پاسخ
به بمب اتم اسرائیل هم بپرداز ایران در اژآنس بود حتی حمله را محکوم نکردن
غلامرضا مرزبان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
11
26
پاسخ
آقای گروسی بجای حاشیه رفتن وحرف های تکراری اول شرح بده چرا حمله آمریکا ورژیم اشغالگر را به مناطق هسته ای ایران را محکوم نکردی بعد قصه بگو کمی هم از اربابت رژیم های کودک کش بگو،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
8
27
پاسخ
موش کثیف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
8
19
پاسخ
باید به جرم همدستی با اسرائیل محاکمه و اعدام شود
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
مواضع وزیر خارجه لبنان علیه ایران عجیب نیست/ حزب‌الله؛ متحدی که نبودش برای ایران پرهزینه است
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"
مارال سریال آنام در حرم امام رضا (ع)
حرکت ناوهای ونزوئلا برای اسکورت نفتکش؛ آماده جنگ!
خشم پزشکیان از شرط بی‌شرمانه ترامپ برای ایران
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۹۰ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۱۹ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۱۱۶ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۱۰۸ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005eOD
tabnak.ir/005eOD