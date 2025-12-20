اختلافات نمایشی آمریکا و اسرائیل برای فریب ایران
به گزارش تابناک؛ روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" در گزارشی افشا کرد که طرح حمله به ایران از مدتها پیش از سوی ترامپ و نتانیاهو برنامه ریزی شده بود و این دو رهبر با نقشه فریب ایران از طریق مذاکره، در ماههای پیش از حمله، یک بازی وجود اختلاف بین خود را به نمایش گذاشتند.
واشنگتن پست روز چهارشنبه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، پس از اولین دیدارشان در ماه فوریه گذشته (بهمن ۱۴۰۳)، برنامهریزی برای حمله احتمالی به برنامه هستهای ایران را آغاز کردند و یک برنامه فریب عمومی دقیق تدوین کردند.
طبق این گزارش، نتانیاهو در جلسه ماه فوریه خود، چهار گزینه در مورد چگونگی حمله به ایران به ترامپ ارائه داد. این چهار سناریو عبارت بودند از: حمله منحصرا اسرائیلی، حملهای به رهبری اسرائیل با حداقل کمک ایالات متحده، همکاری کامل و حمله به رهبری ایالات متحده.
طبق این گزارش، در حالی که ترامپ تصمیم گرفت به دیپلماسی هستهای فرصتی بدهد، تبادل اطلاعات و آمادهسازی برای حمله ادامه یافت. یکی از افراد آشنا با جزئیات گفت: "تفکر این بود که اگر مذاکرات شکست بخورد، ما آمادهایم. "