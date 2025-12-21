دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریمها هم معجزه نمیکند
مصطفی پوردهقان؛ نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با موضوع گرانیها و تورم و عملکرد وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت در این شرایط، اظهار کرد: همه شاخصهای اقتصادی این واقعیت را نشان میدهند. نرخ تورم، تورم سالیانه و تورم نقطهبهنقطه همگی میگویند شرایط بسیار بد است. علاوه بر اینها، تورم احساسی که در بازار وجود دارد نیز مطرح است؛ یعنی آنچه مردم در زندگی روزمره خود حس میکنند و با آن مواجهاند. مجموع این عوامل عددی بالای ۸۰ درصد را نشان میدهد و طبیعی است که چنین شرایطی مردم را به شدت آزرده خاطر کرده است.
دولت در مسیر فروپاشی اقتصادی قرار دارد
وی در پاسخ به این سوال که نقش دولت را در بروز این وضعیت چگونه ارزیابی میکنید؟ افزود: متأسفانه دولت در مسیر فروپاشی اقتصادی قرار دارد. ما با دولتی غیرمقتدر، بلاتکلیف و فاقد برنامه مشخص مواجه هستیم. البته برنامه هفتم توسعه وجود دارد، اما مسئله این است که دولت دکترین و تز اقتصادی ندارد و مشخص نیست دقیقاً چه میخواهد بکند.
پوردهقان یادآور شد: دولت احمدینژاد، فارغ از قضاوت درباره کیفیت عملکردش، با عنوان «طرح تحول اقتصادی» یک دکترین داشت و اصلاح یارانهها را آغاز کرد. دولت حسن روحانی نیز هدفگذاری خود را در سیاست خارجی تعریف کرده و برجام را دنبال کرد. سایر دولتها هم کموبیش دارای چنین جهتگیریهایی بودند، اما این دولت بلاتکلیف است.
رئیس جمهور و وزرا دقیقا نمی دانند چه می کنند!
نماینده مردم اردکان در مجلس در پاسخ به این سوال که این بلاتکلیفی چه بازتابی در مجلس داشته است؟ ادامه داد: رئیسجمهور نمیداند دقیقاً چه میکند و وزرا نیز همین وضعیت را دارند. میزان نارضایتی در مجلس کاملاً روشن است؛ کافی است به تعداد وزرایی که در صف استیضاح قرار گرفتهاند نگاه کنیم. تقریباً هر روز نام یک وزیر برای جمعآوری امضا مطرح میشود و این نشاندهنده عمق نارضایتی است.
اگر قرار بود فقط وضعیت موجود مدیریت شود نیاز به رئیس جمهور نداشتیم
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که رئیسجمهور بارها از کمبود منابع سخن گفته است؛ این توضیحات را چگونه میبینید؟ گفت: آقای رئیسجمهور هر جا میرود، میگوید «نداریم» و «نمیشود» و حتی میگوید هر کس بلد است بیاید. بخشی از این حرفها درست است؛ واقعاً پول نیست و شرایط اقتصادی قفل شده، اما اگر قرار بود فقط وضعیت موجود مدیریت شود، نیازی به رئیسجمهور نداشتیم. رئیسجمهور باید ایدهپردازی کند و مشکلات ساختاری اقتصاد را بهم بزند. وضعیت غلط توزیع یارانهها، فساد، تخلفات ارزی و بسیاری از این مسائل قابل حل است، اما ارادهای برای اصلاح دیده نمیشود.
دولت بداند که تاب آوری مردم محدود است
پوردهقان در پاسخ به این سوال که آیا این هشدارها به دولت منتقل شده است؟ تصریح کرد: بنده بارها به دولت نامه نوشتهام و هشدار دادهام که این حجم عظیم از پول که به اشتباه توزیع میشود باید اصلاح شود و حتی پیشنهادهای مشخص دادهام، اما هیچ استقبالی صورت نگرفته است. دولت باید بداند تابآوری مردم محدود است و ادامه این روند میتواند تبعات اجتماعی و امنیتی جدی داشته باشد.
مصلحتاندیشیهای خاص، کار را قفل کرده است
پوردهقان گفت: مجلس ابزارهای قانونی متعددی دارد؛ سؤال، تحقیق و تفحص، تذکر و استیضاح. استیضاح چندین وزیر هماکنون در دستور کار است، اما به محض طرح آن، عدهای میگویند شرایط کشور آماده استیضاح نیست. این مصلحتاندیشیهای خاص، کار را قفل کرده است.
وی با تاکید بر اینکه آقای قالیباف باید در جلسات سران سه قوه این موضوع را جدی دنبال کنند تا کشور از این بلاتکلیفی خارج شود، افزود: تا زمانی که نااطمینانی در اقتصاد وجود دارد و مردم نمیدانند آینده چه خواهد شد، سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد مثل ارز و طلا میرود و نتیجه آن همین وضعیت اسفناک فعلی است.
طرح سوال از رئیس جمهور می تواند راهگشا باشد؟
وی در بخش دیگری از صحبت هایش در پاسخ به این سوال که آیا طرح سؤال از رئیسجمهور میتواند راهگشا باشد؟ اظهار کرد: همانطور که در مورد آقای همتی و آقای فرزین گفتم، مسئله افراد نیست. با تغییر یک مدیر، اوضاع درست نمیشود. درباره رئیسجمهور هم همین است؛ اگر به مجلس بیاید، پاسخهایی کلیشهای درباره تحریمها، شرایط خاص و مسائل امنیتی داده میشود.
ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزه ارز، یارانه ها، پول نفت و مالیات
نماینده مردم اردکان در مجلس با اشاره به اینکه مسئله اصلی این است که با فرمان فعلی نمیتوان کشور را اداره کرد، افزود: برای تغییر فرمان، اصلاحات ساختاری در حوزه ارز، یارانهها، پول نفت، مالیات و کل ساختار رانتی اقتصاد ضروری است. چون همه از تبعات این اصلاحات میترسند، عقب مینشینند و فشار تدریجی اما مستمر را به مردم تحمیل میکنند.
با فرمان فعلی لغو تحریم ها هم معجزه نمی کند
پوردهقان در پاسخ به این سوال که نقش تحریمها را در این میان چگونه میبینید؟ تأکید کرد: تحریمها قطعاً اثرگذار هستند، اما حتی اگر از فردا هم همه تحریمها برداشته شود، به دلیل مشکلات ساختاری، اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نخواهد داد. اگر تصور شود که با سؤال یا حتی استیضاح رئیسجمهور، اقتصاد اصلاح میشود، این یک خطای تحلیلی است؛ چون در همه دولتها همین مسیر اشتباه تکرار شده است.
وی در پایان گفت: اقتصاد کشور شبیه کشتیای است که در حال حرکت سوراخ شده و همه این موضوع را میبینند، اما به جای تعمیر، روی عرشه نشستهاند و تماشا میکنند. تا زمانی که به سمت اصلاح، مرمت و تغییرات ساختاری نرویم، اتفاقی نخواهد افتاد. امیدوارم همه قوا به این نتیجه برسند که زمان اصلاحات اساسی فرا رسیده و با کمک مردم بتوان اقتصاد کشور را از این وضعیت نجات داد.
هیچ توافقی به سود مردم و کشور ایران نیست
اتفاقا باید گذاشت پزشکیان و دولتش همینطور ادامه بدن تا یکبار برای همیشه مشخص بشه این جماعت فقط شعار میدن
کاملا واضح است که برای شماها فقط گروه و جناح مهم است و فقط جناح مقابل شکست بخوره حالا میخواد نصف ملت بمیرن د
میبینی چه جور بشری هستید
دولت و نمایندگان مجلس باید از حزبها بیان بیرون و حزب باید تئوری و برنامه داشته باشدبرای اداره بخشهای مملکت !
یک فردی با افکاری خاص همراه یک گروه ناهمگون و بدون برنامه میان میشن دولت !!!!!