طالبان مهاجران غیرقانونی را از مرز ایران برگرداند

مرزبانی‌ «اسلام‌قلعه» اعلام کرد که طی ۲ روز اخیر مانع از ورود غیرقانونی بیش از ۵۳۰ نفر از اتباع این کشور به خاک جمهوری اسلامی ایران شده است.
طالبان مهاجران غیرقانونی را از مرز ایران برگرداند

خبرگزار آوای افغان گزارش داد:  فرماندهان و مسئولان نظامی لشکر ۲۰۷ الفاروق طالبان در یک بیانیه‌ای اعلام کردند که نیروهای مرزبانی افغانستان، افرادی را که تلاش داشتند به‌صورت غیرقانونی از مناطق مختلف شهرستان «کهسان» وارد ایران شوند، بازداشت کرده و به محل زندگی و سکونت اولیه خودشان بازگرداندند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ یک گروه ۷۰ نفری که روز چهارشنبه قصد عبور از مرز را داشتند، در میان برف و سرمای شدید گرفتار شده و ۲ نفر از آنان جان خود را از دست دادند.

همچنین منابع مرزی اففانستان تایید کردند که طی روزهای اخیر، در مجموع پنج نفر از مهاجران غیرقانونی در اثر شرایط سخت جوی و برف‌باری‌ها در مناطق مختلف شهرستان یخ زدند.

مقام‌های سرپرست حکومت افغانستان هشدار داده اند که عبور غیرقانونی از مرزها خطرات جانی و مالی فراوانی دارد و از جوانان خواسته‌اند برای حفظ جان خود، از اقدام به چنین سفرهای مخاطره‌آمیز خودداری کنند.

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که مقام‌های سرپرست حکومت افغانستان هفته گذشته اعلام کردند در طول یک هفته گذشته ۳۹۸ نفر در استان هرات به اتهام تلاش برای عبور غیرقانونی از مرز و ورود به ایران، بازداشت شدند.

در حالی که روزانه صدها پناهجوی افغان از ایران به کشور خود بازمی‌گردند، گزارش‌ها حاکی است که همچنان شمار زیادی از شهروندان افغانستان به دلیل فقر، بیکاری و شرایط دشوار اقتصادی در این کشور پس از سال‌ها جنگ، هر روز به‌صورت غیرقانونی راهی ایران می‌شوند.

کارشناسان مسائل اجتماعی و مهاجرت معتقدند که نبود فرصت‌های شغلی پایدار و ضعف زیرساخت‌های اقتصادی در افغانستان از مهم‌ترین عوامل تداوم مهاجرت‌های غیرقانونی به شمار می‌رود؛ مسئله‌ای که چالش‌های امنیتی و انسانی متعددی را برای کشورهای مبدأ و مقصد به همراه داشته است.

سرپرست حکومت افغانستان پیشتر اعلام کرده بود که مقابله با قاچاق انسان، شبکه‌های سازمان‌یافته مهاجرت غیرقانونی و عبورهای غیرمجاز از مرزها را در اولویت برنامه‌های امنیتی خود قرار داده و در این مسیر با کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز همکاری‌های لازم را دنبال خواهد کرد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
9
78
پاسخ
جنم ندارین دیوار بسازید؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
14
115
پاسخ
دیواری کوتاهتر از مردم بی پناه ایران پیدا نکردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
6
127
پاسخ
مرزبانی ایران کجاست که این همه مهاجر وارد کشور می شوند؟ کاش طالبان خودشون جلوی این هجوم را بگیرند
حمید
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
27
122
پاسخ
واقعا که ایران کشور بی در و دروازه ای شده. جولانگاه همه اقوام بی فرهنگ و عقب مانده شدیم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
12
88
پاسخ
چرا مربی. ول است بابا نزارید داخل کشور همه مرز دیوار ۶ متری وسیم خاردار ومین کار بزارید تا هیچ کس نتونه بیاد چکار میکنید
بافقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
8
86
پاسخ
واقعا ایران اصیل عزیز و با فرهنگ چقدر مظلومه
ناشناس
|
Singapore
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
4
56
پاسخ
آفرین بر طالبان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
6
87
پاسخ
من تعجب میکنم اینها چطور از سر مرز تا تهران از ۲۵ ایست و بازرسی رد میشوند ؟!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
تو ایران زندگی میکنی و از این موارد تعجب ؟ خود این جای تعجب داره
Motzart
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
8
78
پاسخ
این رویه تاابد ادامه خواهد داشت تا یفکر اساسی نکنن.بقول دوستمون مین گذاری کنن.این آخرین راه هست.ولکن نیستن اینا
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
4
36
پاسخ
اینها مهاجر نیستن مهاجمن...
