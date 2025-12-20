طالبان مهاجران غیرقانونی را از مرز ایران برگرداند

خبرگزار آوای افغان گزارش داد: فرماندهان و مسئولان نظامی لشکر ۲۰۷ الفاروق طالبان در یک بیانیه‌ای اعلام کردند که نیروهای مرزبانی افغانستان، افرادی را که تلاش داشتند به‌صورت غیرقانونی از مناطق مختلف شهرستان «کهسان» وارد ایران شوند، بازداشت کرده و به محل زندگی و سکونت اولیه خودشان بازگرداندند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ یک گروه ۷۰ نفری که روز چهارشنبه قصد عبور از مرز را داشتند، در میان برف و سرمای شدید گرفتار شده و ۲ نفر از آنان جان خود را از دست دادند.

همچنین منابع مرزی اففانستان تایید کردند که طی روزهای اخیر، در مجموع پنج نفر از مهاجران غیرقانونی در اثر شرایط سخت جوی و برف‌باری‌ها در مناطق مختلف شهرستان یخ زدند.

مقام‌های سرپرست حکومت افغانستان هشدار داده اند که عبور غیرقانونی از مرزها خطرات جانی و مالی فراوانی دارد و از جوانان خواسته‌اند برای حفظ جان خود، از اقدام به چنین سفرهای مخاطره‌آمیز خودداری کنند.

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که مقام‌های سرپرست حکومت افغانستان هفته گذشته اعلام کردند در طول یک هفته گذشته ۳۹۸ نفر در استان هرات به اتهام تلاش برای عبور غیرقانونی از مرز و ورود به ایران، بازداشت شدند.

در حالی که روزانه صدها پناهجوی افغان از ایران به کشور خود بازمی‌گردند، گزارش‌ها حاکی است که همچنان شمار زیادی از شهروندان افغانستان به دلیل فقر، بیکاری و شرایط دشوار اقتصادی در این کشور پس از سال‌ها جنگ، هر روز به‌صورت غیرقانونی راهی ایران می‌شوند.

کارشناسان مسائل اجتماعی و مهاجرت معتقدند که نبود فرصت‌های شغلی پایدار و ضعف زیرساخت‌های اقتصادی در افغانستان از مهم‌ترین عوامل تداوم مهاجرت‌های غیرقانونی به شمار می‌رود؛ مسئله‌ای که چالش‌های امنیتی و انسانی متعددی را برای کشورهای مبدأ و مقصد به همراه داشته است.

سرپرست حکومت افغانستان پیشتر اعلام کرده بود که مقابله با قاچاق انسان، شبکه‌های سازمان‌یافته مهاجرت غیرقانونی و عبورهای غیرمجاز از مرزها را در اولویت برنامه‌های امنیتی خود قرار داده و در این مسیر با کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز همکاری‌های لازم را دنبال خواهد کرد.