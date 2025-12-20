هریس: بایدن از من حمایت نکرد

«کامالا هریس» که می‌گوید دولت بایدن از کارزار ناموفقش حمایت کافی نکرد، اکنون با تور تبلیغاتی و کتاب جدیدش، ضمن انتقاد از وضع موجود دموکرات‌ها، احتمال نامزدی ۲۰۲۸ را می‌سنجد.

«کامالا هریس» معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا به دولت «جو بایدن» به‌خاطر کمبود «حمایت» در کارزار نافرجام ریاست‌جمهوری‌اش طعنه زد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کامالا هریس با کنایه به رئیس سابق خود، گفت دولت او برای کمک به تلاشش برای ریاست‌جمهوری در سال گذشته به اندازه کافی کار نکرد.

هریس در مصاحبه‌ای، در پاسخ به پرسش «جیمی کیمل»، کمدین مشهور آمریکایی، مبنی بر اینکه آیا بایدن و «اطرافیانش» هر کاری از دستشان برمی‌آمد برای کمک به کارزار رو به افول او انجام دادند یا نه، پاسخ صریحی داد. او گفت: «قطعاً فکر می‌کنم به زمان بیشتری نیاز داشتیم. و از برخی بخش‌های دولت، به حمایت بیشتری احتیاج داشتیم.»

کامالا هریس در این حضور حدودا ۲۰ دقیقه‌ای، درباره دولت دونالد ترامپ، پرونده‌های «جفری اپستین» و کتاب جدیدش با عنوان «۱۰۷ روز» صحبت کرد؛ بخشی از یک تور تبلیغاتی گسترده‌تر که گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه‌های او برای سومین تلاش جهت ورود به رقابت ریاست‌جمهوری را تقویت کرده است.

به گزارش آکسیوس، هریس تور کتابش را به‌طور چشمگیری گسترش داده، در نشست زمستانی کمیته ملی حزب دموکرات سخنرانی پررنگی داشته و در حال آزمودن پیام‌ها و مواضع تازه است.

هریس که در جریان کارزار کوتاه ریاست‌جمهوری‌اش از بایدن دفاع می‌کرد، اکنون به انتقاد از وضع موجود حزب دموکرات روی آورده؛ وضعیتی که خود زمانی نماد آن بود. با این حال، او در توضیح برخی تصمیم‌ها دچار مشکل شده و هنگام پاسخ به پرسش کیمل درباره چرایی عدم انتشار پرونده‌های اپستین در دوران بایدن، پاسخی گنگ و مبهم داد.

او گفت: «برای اینکه پاسخی بدهم که کنجکاوی شما را برطرف کند، ما — شاید به ضرر خودمان — اما قاطعانه و به‌درستی معتقد بودیم باید میان خواست‌های دولت و عملکرد وزارت دادگستری جدایی مطلق وجود داشته باشد.»

هریس افزود: «ما کاملاً به این اصل پایبند بودیم و این کار درستی بود.»

به گزارش نیویورک‌پست، معاون سابق بایدن در پاسخ به پرسشی درباره آشفتگی ظاهری در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، گفت: «بیایید قدم‌به‌قدم جلو برویم. می‌دانم که اوضاع آشفته به نظر می‌رسد، اما آنچه شاهدش هستیم یک رویداد پُرشتاب است.»

او ادامه داد: «این روند با سرعت پیش می‌رود و در واقع اجرای سریع طرحی است که بخش بزرگی از آن طی دهه‌ها شکل گرفته است؛ از فدرالیست سوسایتی گرفته تا بنیاد هریتیج و تلاش‌های چندین‌ساله برای تضعیف توان دولت در ایجاد سازوکارهای مهار و موازنه در برابر سوءاستفاده از قدرت.»

نظرسنجی‌های اولیه نشان می‌دهد هریس در میان گزینه‌های بالقوه دموکرات‌ها برای انتخابات ۲۰۲۸ در رتبه‌های بالای فهرست قرار دارد.