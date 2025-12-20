میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هریس: بایدن از من حمایت نکرد

«کامالا هریس» که می‌گوید دولت بایدن از کارزار ناموفقش حمایت کافی نکرد، اکنون با تور تبلیغاتی و کتاب جدیدش، ضمن انتقاد از وضع موجود دموکرات‌ها، احتمال نامزدی ۲۰۲۸ را می‌سنجد.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۸۰
| |
1734 بازدید
|
۴
هریس: بایدن از من حمایت نکرد

«کامالا هریس» معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا به دولت «جو بایدن» به‌خاطر کمبود «حمایت» در کارزار نافرجام ریاست‌جمهوری‌اش طعنه زد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کامالا هریس با کنایه به رئیس سابق خود، گفت دولت او برای کمک به تلاشش برای ریاست‌جمهوری در سال گذشته به اندازه کافی کار نکرد.

هریس در مصاحبه‌ای، در پاسخ به پرسش «جیمی کیمل»، کمدین مشهور آمریکایی، مبنی بر اینکه آیا بایدن و «اطرافیانش» هر کاری از دستشان برمی‌آمد برای کمک به کارزار رو به افول او انجام دادند یا نه، پاسخ صریحی داد. او گفت: «قطعاً فکر می‌کنم به زمان بیشتری نیاز داشتیم. و از برخی بخش‌های دولت، به حمایت بیشتری احتیاج داشتیم.»

کامالا هریس در این حضور حدودا ۲۰ دقیقه‌ای، درباره دولت دونالد ترامپ، پرونده‌های «جفری اپستین» و کتاب جدیدش با عنوان «۱۰۷ روز» صحبت کرد؛ بخشی از یک تور تبلیغاتی گسترده‌تر که گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه‌های او برای سومین تلاش جهت ورود به رقابت ریاست‌جمهوری را تقویت کرده است.

به گزارش آکسیوس، هریس تور کتابش را به‌طور چشمگیری گسترش داده، در نشست زمستانی کمیته ملی حزب دموکرات سخنرانی پررنگی داشته و در حال آزمودن پیام‌ها و مواضع تازه است.

هریس که در جریان کارزار کوتاه ریاست‌جمهوری‌اش از بایدن دفاع می‌کرد، اکنون به انتقاد از وضع موجود حزب دموکرات روی آورده؛ وضعیتی که خود زمانی نماد آن بود. با این حال، او در توضیح برخی تصمیم‌ها دچار مشکل شده و هنگام پاسخ به پرسش کیمل درباره چرایی عدم انتشار پرونده‌های اپستین در دوران بایدن، پاسخی گنگ و مبهم داد.

او گفت: «برای اینکه پاسخی بدهم که کنجکاوی شما را برطرف کند، ما — شاید به ضرر خودمان — اما قاطعانه و به‌درستی معتقد بودیم باید میان خواست‌های دولت و عملکرد وزارت دادگستری جدایی مطلق وجود داشته باشد.»

هریس افزود: «ما کاملاً به این اصل پایبند بودیم و این کار درستی بود.»

به گزارش نیویورک‌پست، معاون سابق بایدن در پاسخ به پرسشی درباره آشفتگی ظاهری در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، گفت: «بیایید قدم‌به‌قدم جلو برویم. می‌دانم که اوضاع آشفته به نظر می‌رسد، اما آنچه شاهدش هستیم یک رویداد پُرشتاب است.»

او ادامه داد: «این روند با سرعت پیش می‌رود و در واقع اجرای سریع طرحی است که بخش بزرگی از آن طی دهه‌ها شکل گرفته است؛ از فدرالیست سوسایتی گرفته تا بنیاد هریتیج و تلاش‌های چندین‌ساله برای تضعیف توان دولت در ایجاد سازوکارهای مهار و موازنه در برابر سوءاستفاده از قدرت.»

نظرسنجی‌های اولیه نشان می‌دهد هریس در میان گزینه‌های بالقوه دموکرات‌ها برای انتخابات ۲۰۲۸ در رتبه‌های بالای فهرست قرار دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کامالا هریس بایدن خبر فوری کاخ سفید ریاست جمهوری جیمی کیمل
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
مدارس کدام استان‌ها فردا ۳۰ آذر۱۴۰۴ تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
9
پاسخ
مردم آمریکا فعلا به زن رای نمی دهند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
تازه اونم سیاهپوستش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
3
پاسخ
آمریکایی ها به زن جماعت رای نمیدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
4
پاسخ
صد بار دیگه هم شرکت کنی رای نمیدند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
مواضع وزیر خارجه لبنان علیه ایران عجیب نیست/ حزب‌الله؛ متحدی که نبودش برای ایران پرهزینه است
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"
مارال سریال آنام در حرم امام رضا (ع)
حرکت ناوهای ونزوئلا برای اسکورت نفتکش؛ آماده جنگ!
خشم پزشکیان از شرط بی‌شرمانه ترامپ برای ایران
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۹۰ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۱۹ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۱۱۶ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۱۰۸ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005eNs
tabnak.ir/005eNs