آنفولانزا در همدان باز هم قربانی گرفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: ۱۲ نفر در همدان به علت ابتلا به بیماری‌های تنفسی فوت کردند، روند ابتلا به آنفولانزا در استان نزولی است.
آنفولانزا در همدان باز هم قربانی گرفت

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ دکتر بهروز کارخانه‌ای با اعلام اینکه روند ابتلا به آنفلوآنزا در استان نزولی است، اظهار داشت: متاسفانه در طی پیک آنفولانزا ۱۲ نفر در همدان به علت ابتلا به بیماری تنفسی فوت کردند که اکثر این افراد به بیماری‌های زمینه‌ای مبتلا بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان، با اشاره به وضعیت آنفلوانزا در استان نیز خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های نظام مراقبت بیماری‌ها، در ۲ ماه گذشته روند ابتلا به بیماری‌های تنفسی از جمله آنفلوآنزا و سرماخوردگی در استان همدان نزولی بوده، اما متاسفانه تاکنون ۱۲ نفر از هم استانی‌ها به دلیل ابتلا به بیماری تنفسی جان خود را از دست داده‌اند.

دکتر کارخانه‌ای اضافه کرد: همانگونه که در موج‌های بیماری تنفسی فصلی پیش بینی می‌شد بیماران با سابقه بیماری زمینه‌ای همچون نارسایی تنفسی، مصرف کنندگان دارو‌های سرکوب کننده ایمنی، بیماران قلبی و دیابت و همچنین افراد مسن و مادران باردار بیشتر در معرض خطر عوارض آنفلوآنزا هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تأکید کرد: علت قطعی فوت افراد ذکر شده پس از برگزاری جلسات کمیته‌های تخصصی پزشکی، به‌صورت رسمی و شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی میانگین سنی افراد فوت‌شده را حدودا ۶۵ سال و یک بیمار با سن بالای ۹۰ سال اعلام کرد و گفت: با وجود روند کاهشی بیماری‌های تنفسی، رعایت توصیه‌های بهداشتی همچنان ضروری است و از شهروندان به‌ویژه در آستانه شب یلدا درخواست می‌شود در دورهمی‌ها و مراسم شلوغ مراقب ابتدا به بیماری‌های تنفسی باشند و شیوه‌نامه‌های بهداشتی، به‌ویژه استفاده از ماسک در فضا‌های سربسته با تهویه نامناسب و شست‌وشوی دست‌ها را با جدیت رعایت کنند؛ این توصیه‌ها به‌خصوص برای گروه‌های پرخطر شامل سالمندان، مادران باردار، کودکان و بیماران زمینه‌ای اهمیت دوچندان دارد.

