درگیری کارگران نگهبان هفت تپه با سارقان

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ منابع کارگری در نیشکر هفت تپه با اعلام این خبر به ایلنا گفتند، شب گذشته، در دروازه اصلی (۴۰۰) مجتمع هفت نیشکر هفت تپه (منطقه ۵۰۰ مزارع نیشکر) شاهد یک درگیری خشونت‌بار میان نیرو‌های حراست و گروهی از سارقان بودیم که پیامد‌های ناگواری برای نیرو‌های حراست نیشکر هفت تپه، در پی داشت.

او گفت: در جریان این حادثه، یکی از کارگران واحد حراست که در حال انجام وظیفه بود، بر اثر ضربه قمه یک سارق از ناحیه دست دچار قطع عضو از ناحیه دو انگشت شد و تعداد دیگری از نیرو‌های حراست حاضر در صحنه نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با تهدید به مرگ مواجه شدند.

به گفته وی؛ هر چند کارگر مصدوم در این درگیری به دلیل جراحت‌های ناشی از حمله این افراد به بیمارستانی در اهواز منتقل شده و تحت مداوا قرار گرفته، اما موضوع با شکایت این کارگران واحد حراست، از سوی نهاد‌های انتظامی و قضایی در دست پیگیری قرار گرفت و از قرار معلوم مسببان این درگیری شناسایی شده‌اند.