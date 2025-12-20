ثبتنام انتخابات شوراها الکترونیکی می شود
محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به آغاز رسمی فرایند انتخابات شورای اسلامی شهرها گفت: دستور شروع فرایند انتخابات شورای اسلامی شهرها روز پنجشنبه از سوی وزیر کشور صادر شده و هماکنون تمامی فرمانداریهای کشور وارد مرحله اجرایی شدهاند.
ابلاغ دستور انتخابات به ۴۸۴ فرمانداری سراسر کشور
به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما، اسلامی با بیان اینکه ابلاغ دستور انتخابات به ۴۸۴ فرمانداری سراسر کشور انجام شده است، افزود: بر این اساس، فرایند تشکیل هیئتهای اجرایی در شهرستانها آغاز شده و همکاران ما در فرمانداریها کار خود را شروع کردهاند. امیدواریم در یازدهم اسفند ۱۴۰۵ شاهد برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باشیم.
وی درباره معنای آغاز فرایند انتخابات توضیح داد: طبق قانون، انتخابات شورای اسلامی شهر و شورای اسلامی روستا بهصورت تفکیکشده برگزار میشود. ابتدا فرایند ثبتنام داوطلبان شورای شهر آغاز خواهد شد و پس از آن، ثبتنام داوطلبان شورای روستا انجام میشود.
دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به زمانبندی ثبتنامها تصریح کرد: ثبتنام داوطلبان شورای اسلامی شهر از ۲۱ مهر ۱۴۰۴ آغاز میشود و ثبتنام داوطلبان شورای اسلامی روستا نیز از ۲۴ آبان ۱۴۰۴ انجام خواهد شد. این فاصله زمانی بهدلیل تفاوت الزامات قانونی در انتخابات شهر و روستا پیشبینی شده است.
فرایند تشکیل هیئتهای اجرایی آغاز شده است
اسلامی درباره تشکیل هیئتهای اجرایی گفت: با صدور دستور وزیر کشور، فرایند تشکیل هیئتهای اجرایی آغاز شده است. در هر شهرستان، فرماندار، رئیس ثبت احوال و نماینده رئیس دادگستری بهعنوان اعضای حقوقی هیئت اجرایی حضور دارند و در کنار آنها هشت نفر از معتمدین محلی نیز به عضویت هیئت اجرایی درمیآیند. معتمدین معرفیشده باید به تأیید هیئت نظارت شهرستان برسند.
وی ادامه داد: هیئتهای نظارت استانها پیش از این تشکیل شدهاند و هیئتهای نظارت شهرستان نیز فعالیت خود را آغاز کردهاند. تعامل میان هیئتهای اجرایی و هیئتهای نظارت، ستون اصلی اجرای انتخابات است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به تغییر شیوه ثبتنام داوطلبان اظهار داشت: در این دوره، ثبتنام داوطلبان شوراها بهصورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام میشود و ثبتنام حضوری نداریم، مگر در موارد خاص که قانون اجازه داده و وزارت کشور تشخیص دهد؛ بهویژه در برخی روستاها.
برای انتخابات میاندورهای مجلس، پیشثبتنام داوطلبان الزامی است
اسلامی افزود: بهمحض ثبتنام داوطلبان در سامانه جامع انتخابات، مدارک آنها بهصورت الکترونیکی برای پنج مرجع قانونی ارسال میشود. این مراجع ۱۰ روز فرصت دارند نتیجه بررسی سوابق را اعلام کنند. پس از پایان ثبتنام، هیئتهای اجرایی و سپس هیئتهای نظارت بررسی صلاحیتها را آغاز خواهند کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات میاندورهای اشاره کرد و گفت: همزمان با انتخابات شوراها، انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه شامل تبریز، بستانآباد، نقده و اشنویه، بندرعباس و بندرانزلی برگزار خواهد شد. همچنین انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه تهران، آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی انجام میشود.
اسلامی خاطرنشان کرد: درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات میاندورهای مجلس، در حال رایزنی و کارشناسی با شورای نگهبان هستیم و در صورت توافق، اطلاعرسانی رسمی انجام خواهد شد. انتخابات شوراها بهصورت کامل الکترونیکی برگزار میشود.
دبیر ستاد انتخابات کشور در پایان تأکید کرد: برای انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی، پیشثبتنام داوطلبان الزامی است و افرادی که در مرحله پیشثبتنام شرکت نکنند، امکان ثبتنام نهایی را نخواهند داشت.