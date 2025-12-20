تحرکات عناصر شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات در جنوب و شرق یمن و نحوه مقابله آن با فشارهای عربستان، نشان می‌دهد که این مزدوران امارات در مسیر پروژه‌ای که آمریکا برای شعله‌‌ور کردن جنگ با صنعا تهیه کرده، حرکت می‌کند.

در حالی که درگیری‌ها در جنوب و شرق یمن میان مزدوران عربستان و امارات ادامه دارد و شواهد زیادی از همکاری مزدوران با آمریکا و رژیم صهیونیستی فاش شده است، شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات، همچنان به گسترش نفوذ خود در استان‌های شرقی یمن ادامه می‌دهد و این اقدام خود را با ادعای لزوم تأمین امنیت کامل استان‌های حضرموت و المهره در آماده‌سازی برای پیشروی در جبهه‌های شمالی توجیه می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این تحرکات شورای انتقالی جنوب همزمان با انتشار گزارش‌هایی از تحرکات آن برای شعله ور کردن جنگ با صنعا انجام می‌شود. این روندی که شورای انتقالی جنوب در مواجهه با فشارهای عربستان برای خروج از حضرموت و المهره پیش گرفته، با دیدگاه آمریکا در مورد رسیدگی به درگیری‌های مداوم میان مزدوران عربستان و امارات در جنوب یمن همسو است.

در این راستا وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور دو روز قبل طی تماسی تلفنی با عبدالله بن زاید، همتای اماراتی خود در مورد اهمیت ثبات در جنوب یمن برای جنگ علیه صنعا گفتگو کرده بود.

منابعی در جنوب یمن در این زمینه اعلام کردند که این تماس شامل اشاره به قصد ابوظبی برای متحد کردن تلاش‌های شورای انتقالی جنوب در راستای آماده‌سازی برای تشدید درگیری‌ها علیه صنعا بوده است.

در همین حال، استیون فاگین، سفیر آمریکا جلسات متعددی با چندین عضو نهاد موسوم به شورای ریاستی یمن وابسته به عربستان برگزار کرده است.

منابع مختلف گزارش دادند که آمریکا از عناصر وابسته به امارات و عربستان در جنوب یمن می‌خواهد تا تلاش‌های خود را برای مقابله با صنعا متحد کنند و تاکید کرده که نبرد باید برای سیطره بر صنعا باشد نه جنگ بر سر حضرموت.

در همین راستا شورای انتقالی جنوب تحرکات نظامی خود را برای شعله ور کردن جبهه‌های الضالع وأبین آغاز کرده و طی دو روز گذشته نیروهایی را به جبهه عقبة ثرة که در خطوط تماس با نیروهای صنعا در شهرستان لودر در استان ابین است، اعزام کرده است.

منابع محلی در منطقه لودر گزارش دادند که عناصر شورای انتقالی جنوب سطح هشدار خود را برای آمادگی جهت جنگ با صنعا افزایش داده‌اند.

این در حالی است که عناصر شورای انتقالی جنوب طی دو روز گذشته، سیطره بر موسسات خدماتی باقیمانده در استان المهره را تکمیل و نیروهای نظامی جدیدی به حضرموت اعزام کرده‌اند. در همین حال، هواپیماهای جنگی عربستان سعودی همچنان بر فراز حضرموت، به‌ویژه بر فراز فلات نفت‌خیز، پرواز می‌کردند و همزمان با آن، فعالیت‌های پهپادی شدیدی انجام می‌شد که گمان می‌رود در حال انجام مأموریت‌های اطلاعاتی و نظارتی با هدف قرار دادن مواضع شورای انتقالی جنوب در دره و صحرای این استان هستند.

همچنین با وجود اینکه خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، چندین جلسه با رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاستی یمن و چهار عضو دیگر این شورا برگزار کرد، به نظر می‌رسد فشار عربستان سعودی بر شورای انتقالی جنوب برای عقب‌نشینی از حضرموت و المهره شکست خورده است.

از سوی دیگر، در حالی که طی چند هفته گذشته درگیری میان مزدوران عربستان و امارات در استان‌های جنوب و شرق یمن به اوج خود رسیده و شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات توانسته بر بخش‌های زیادی از مواضع تحت اشغال مزدوران عربستان در حضرموت و عدن سیطره پیدا کند، منابع غربی معتقدند که پیشروی قاطع و سریع شورای انتقالی جنوب در شرق و جنوب یمن، بخشی از یک طرح استراتژیک گسترده‌تر برای محاصره شمال یمن و ترسیم مجدد موازنه قدرت است و راه را برای یک مرحله تعیین‌کننده که به طور اساسی با مراحل قبلی متفاوت است، هموار می‌کند.

در این راستا ارزیابی‌های مراکز تحقیقاتی آمریکایی به ویژه مرکز «صوفان»، نشان می‌دهد که کنترل استان حضرموت، نه تنها به دلیل اهمیت اقتصادی این استان، بلکه به این دلیل که محل اتصال زمینی شمال به عمق جغرافیایی و لجستیکی شرقی آن است، یک نقطه عطف اساسی محسوب می‌شود.

بر اساس این ارزیابی‌ها، تشدید سیطره بر حضرموت عملاً به معنای قطع مسیرهای تدارکاتی زمینی، خشک کردن منابع و ایجاد عمق عملیاتی است که امکان فشار نظامی مستقیم بر صنعا را فراهم می‌کند؛ در صورتی که تلاش‌های سیاسی برای مهار جنبش انصارالله شکست بخورد.

علاوه بر این، این تحولات زمینی در استان‌های جنوب و شرق یمن و مشخصاً حضرموت میان مزدوران عربستان و امارات را نمی‌توان از تشدید تنش‌های جاریِ ایجاد شده توسط آمریکا و اسرائیل در دریای سرخ و دریای عرب جدا کرد؛ تنش‌هایی که در واقع بخشی از یک استراتژی جامع با هدف محاصره و منزوی کردن شمال یمن قبل از هرگونه رویارویی زمینی بالقوه است.

بر اساس این گزارش، کارشناسان نظامی غربی و صهیونیست متفق القولند که انجام جنگ زمینی علیه دولت صنعا و مشخصاً جنبش انصارالله، بدون قطع خطوط تدارکاتی و قطع منابع تسلیحاتی آن، یک قمار باخت-باخت است. از این رو، استقرار گسترده نیروی دریایی ایالات متحده، همراه با هماهنگی دریایی و اطلاعاتی با اسرائیل، به عنوان هدفی برای فلج کردن توانایی انصارالله، یک امر ضروری تلقی می‌شود.

ناظران امور معتقدند که در این شرایط و به ویژه بعد از آنکه حملات هوایی مداوم آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین ابزارهای عربی آنها در حذف انصارالله که یک مدل نظامی- سیاسی منسجم ایجاد کرده است، ناموفق بود، گزینه حمله زمینی جدی‌تر از قبل روی میز قرار می‌گیرد.

در این راستا رسانه‌های عبری گزارش‌هایی منتشر کردند؛ مبنی بر اینکه محافل اسرائیلی خواستار اتخاذ یک استراتژی چند مرحله‌ای هستند که با محاصره شمال یمن و قطع مسیرهای تسلیحاتی و مالی آن آغاز می‌شود و سپس به مرحله جنگ زمینی منتقل می‌گردد که در آن عناصر وابسته به ائتلاف عربی (ائتلاف متجاوز) با همکاری آمریکا و اسرائیل، حملات زمینی را آغاز می‌کنند.

از طرف دیگر «عمر البیض»، یکی از مقامات ارشد شورای انتقالی جنوب صراحتاً اعلام کرد که مرحله بعدی احتمالاً شامل حمله زمینی علیه شمال یمن خواهد بود و کنترل حضرموت و المهره به خودی خود یک هدف نیست، بلکه پیش‌نیاز ساختاری برای هرگونه رویارویی جامع در آینده است.

همزمان با آن، درخواست‌های آمریکا و غرب برای تشدید محاصره اقتصادی و نظامی شمال یمن توسط ائتلاف متجاوز بیشتر شده است.

