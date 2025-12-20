قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه ۲۹ آذر

در بازار امروز، قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا ثبات را تجربه کرد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

به گزارش تابناک, امروز دلار مبادله ای به ۱۰۹,۷۲۲ (یکصد و نه هزار و هفتصد و بیست و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۰۹,۷۲۲ ۰.۰۰ 11:17 ۱۰۹,۷۲۲ ۲,۲۱۷ ۲.۰۲ ۲ روز پیش ۱۰۷,۵۰۵ ۳۲,۲۳۱ ۲۹.۹۸ ۳ روز پیش

آخرین نرخ یورو مبادله ای

امروز یورو مبادله ای با کاهش ۰.۲۳ درصدی به ۱۲۸,۵۹۶ (یکصد و بیست و هشت هزار و پانصد و نود و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۲۸,۵۹۶ -۳۰۱.۰۰ -۰.۲۳ 11:17 ۱۲۸,۸۹۷ ۲,۳۷۱ ۱.۸۳ ۲ روز پیش ۱۲۶,۵۲۶ ۳۸,۰۳۰ ۳۰.۰۵ ۳ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

امروز درهم امارات مبادله ای به ۲۹,۸۷۶ (بیست و نه هزار و هشتصد و هفتاد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۲۹,۸۷۶ ۰.۰۰ 11:17 ۲۹,۸۷۶ ۶۰۳ ۲.۰۱ ۲ روز پیش ۲۹,۲۷۳ ۸,۷۷۷ ۲۹.۹۸ ۳ روز پیش

آخرین نرخ پوند

امروز پوند با رشد ۰.۱۶ درصدی به ۱۷۷,۴۵۰ (یکصد و هفتاد و هفت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۷۷,۴۵۰ ۳۰۰ ۰.۱۶ 11:15 ۱۷۷,۱۵۰ ۱,۴۵۰ ۰.۸۱ روز قبل ۱۷۵,۷۰۰ -۱,۲۵۰.۰۰ -۰.۷۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

امروز لیر ترکیه با رشد ۰.۳۲ درصدی به ۳,۱۰۵ (سه هزار و یکصد و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

امروز دلار کانادا با رشد ۱.۵۹ درصدی به ۹۵,۹۶۰ (نود و پنج هزار و نهصد و شصت ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

امروز دلار استرالیا با رشد ۱.۷۹ درصدی به ۸۷,۶۶۰ (هشتاد و هفت هزار و ششصد و شصت ) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق، امروز به ۱۰,۱۰۰ (ده هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.