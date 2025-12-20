میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه ۲۹ آذر

امروز دلار مبادله ای به ۱۰۹,۷۲۲ (یکصد و نه هزار و هفتصد و بیست و دو ) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۶۳
| |
2464 بازدید
|
۲
قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه ۲۹ آذر

در بازار امروز، قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا ثبات را تجربه کرد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

به گزارش تابناک, امروز دلار مبادله ای به ۱۰۹,۷۲۲ (یکصد و نه هزار و هفتصد و بیست و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰۹,۷۲۲ ۰.۰۰   11:17
۱۰۹,۷۲۲ ۲,۲۱۷ ۲.۰۲ ۲ روز پیش
۱۰۷,۵۰۵ ۳۲,۲۳۱ ۲۹.۹۸ ۳ روز پیش

آخرین نرخ یورو مبادله ای

امروز یورو مبادله ای با کاهش ۰.۲۳ درصدی به ۱۲۸,۵۹۶ (یکصد و بیست و هشت هزار و پانصد و نود و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲۸,۵۹۶ -۳۰۱.۰۰ -۰.۲۳  11:17
۱۲۸,۸۹۷ ۲,۳۷۱ ۱.۸۳ ۲ روز پیش
۱۲۶,۵۲۶ ۳۸,۰۳۰ ۳۰.۰۵ ۳ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

امروز درهم امارات مبادله ای به ۲۹,۸۷۶ (بیست و نه هزار و هشتصد و هفتاد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۸۷۶ ۰.۰۰   11:17
۲۹,۸۷۶ ۶۰۳ ۲.۰۱ ۲ روز پیش
۲۹,۲۷۳ ۸,۷۷۷ ۲۹.۹۸ ۳ روز پیش

آخرین نرخ پوند

امروز پوند با رشد ۰.۱۶ درصدی به ۱۷۷,۴۵۰ (یکصد و هفتاد و هفت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷۷,۴۵۰ ۳۰۰ ۰.۱۶ 11:15
۱۷۷,۱۵۰ ۱,۴۵۰ ۰.۸۱ روز قبل
۱۷۵,۷۰۰ -۱,۲۵۰.۰۰ -۰.۷۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

امروز لیر ترکیه با رشد ۰.۳۲ درصدی به ۳,۱۰۵ (سه هزار و یکصد و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

امروز دلار کانادا با رشد ۱.۵۹ درصدی به ۹۵,۹۶۰ (نود و پنج هزار و نهصد و شصت ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

امروز دلار استرالیا با رشد ۱.۷۹ درصدی به ۸۷,۶۶۰ (هشتاد و هفت هزار و ششصد و شصت ) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق، امروز به ۱۰,۱۰۰ (ده هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
5
4
پاسخ
پزشکیان دقیقا کی می خواهد استعفا دهد رحمت خدا بر رئیسی مظلوم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
4
پاسخ
بازی همیشگی تمام دلارها رو میخواهند به قیمت بالاتر برسانند ، اما در نهایت توان حفظ همان قیمت را ندارند و دباره از این دلار قیمت های مختلف درست میشع برای رانتخواری
دلار را آزاد کنید و تک نرخی
انحصار را بردارید
تورم را جمع کنید
