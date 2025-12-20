قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه ۲۹ آذر
در بازار امروز، قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا ثبات را تجربه کرد.
آخرین نرخ دلار مبادله ای
به گزارش تابناک, امروز دلار مبادله ای به ۱۰۹,۷۲۲ (یکصد و نه هزار و هفتصد و بیست و دو ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۰۹,۷۲۲
|۰.۰۰
|11:17
|۱۰۹,۷۲۲
|۲,۲۱۷
|۲.۰۲
|۲ روز پیش
|۱۰۷,۵۰۵
|۳۲,۲۳۱
|۲۹.۹۸
|۳ روز پیش
آخرین نرخ یورو مبادله ای
امروز یورو مبادله ای با کاهش ۰.۲۳ درصدی به ۱۲۸,۵۹۶ (یکصد و بیست و هشت هزار و پانصد و نود و شش ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۲۸,۵۹۶
|-۳۰۱.۰۰
|-۰.۲۳
|11:17
|۱۲۸,۸۹۷
|۲,۳۷۱
|۱.۸۳
|۲ روز پیش
|۱۲۶,۵۲۶
|۳۸,۰۳۰
|۳۰.۰۵
|۳ روز پیش
آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای
امروز درهم امارات مبادله ای به ۲۹,۸۷۶ (بیست و نه هزار و هشتصد و هفتاد و شش ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۲۹,۸۷۶
|۰.۰۰
|11:17
|۲۹,۸۷۶
|۶۰۳
|۲.۰۱
|۲ روز پیش
|۲۹,۲۷۳
|۸,۷۷۷
|۲۹.۹۸
|۳ روز پیش
آخرین نرخ پوند
امروز پوند با رشد ۰.۱۶ درصدی به ۱۷۷,۴۵۰ (یکصد و هفتاد و هفت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۷۷,۴۵۰
|۳۰۰
|۰.۱۶
|11:15
|۱۷۷,۱۵۰
|۱,۴۵۰
|۰.۸۱
|روز قبل
|۱۷۵,۷۰۰
|-۱,۲۵۰.۰۰
|-۰.۷۲
|۲ روز پیش
آخرین نرخ لیر ترکیه
امروز لیر ترکیه با رشد ۰.۳۲ درصدی به ۳,۱۰۵ (سه هزار و یکصد و پنج ) تومان رسید.
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا با رشد ۱.۵۹ درصدی به ۹۵,۹۶۰ (نود و پنج هزار و نهصد و شصت ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار استرالیا
امروز دلار استرالیا با رشد ۱.۷۹ درصدی به ۸۷,۶۶۰ (هشتاد و هفت هزار و ششصد و شصت ) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
دینار عراق، امروز به ۱۰,۱۰۰ (ده هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.