قیمت سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل افزایش یافت.

آخرین نرخ سکه امامی

به گزارش تابناک؛ سکه امامی، امروز به ۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰.۲ 11:00 ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ روز قبل ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۱۳ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

قیمت نیم سکه با رشد ۰.۳۸ درصدی به ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (هفتاد و هشت میلیون) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰.۳۸ 11:00 ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ روز قبل ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۲۵ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

قیمت ربع سکه با رشد ۰.۶۶ درصدی به ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

قیمت هر سکه گرمی با رشد ۰.۵ درصدی به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (بیست میلیون) تومان رسید.