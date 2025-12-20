میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز 29 آذر

سکه امامی، امروز به ۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۵۹
| |
19178 بازدید
|
۳
قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز 29 آذر

قیمت سکه  امامی  در بازار امروز  نسبت به روز قبل افزایش یافت. 

آخرین نرخ سکه امامی

به گزارش تابناک؛ سکه امامی، امروز به ۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰.۲ 11:00
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰   روز قبل
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۱۳ ۲ روز پیش
 

قیمت نیم سکه امروز

قیمت نیم سکه با رشد ۰.۳۸ درصدی به ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (هفتاد و هشت میلیون) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰.۳۸ 11:00
۷۷,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰   روز قبل
۷۷,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۲۵ ۲ روز پیش
 

قیمت ربع سکه امروز

قیمت ربع سکه با رشد ۰.۶۶ درصدی به ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

قیمت هر سکه گرمی با رشد ۰.۵ درصدی به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (بیست میلیون) تومان رسید.

