قیمت سکه، نیمسکه، ربعسکه امروز 29 آذر
سکه امامی، امروز به ۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۵۹| |
19178 بازدید
قیمت سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل افزایش یافت.
آخرین نرخ سکه امامی
به گزارش تابناک؛ سکه امامی، امروز به ۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰
|۳۰۰,۰۰۰
|۰.۲
|11:00
|۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
|۰.۰۰
|روز قبل
|۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
|۲۰۰,۰۰۰
|۰.۱۳
|۲ روز پیش
قیمت نیم سکه امروز
قیمت نیم سکه با رشد ۰.۳۸ درصدی به ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (هفتاد و هشت میلیون) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۷۸,۰۰۰,۰۰۰
|۳۰۰,۰۰۰
|۰.۳۸
|11:00
|۷۷,۷۰۰,۰۰۰
|۰.۰۰
|روز قبل
|۷۷,۷۰۰,۰۰۰
|۲۰۰,۰۰۰
|۰.۲۵
|۲ روز پیش
قیمت ربع سکه امروز
قیمت ربع سکه با رشد ۰.۶۶ درصدی به ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه گرمی
قیمت هر سکه گرمی با رشد ۰.۵ درصدی به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (بیست میلیون) تومان رسید.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۳
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟