در حالی که دلار به مرزهای تاریخی نزدیک شده، طلا در سطوح حساس قیمتی نوسان می‌کند و سکه در کانال‌های بالا با آزمون حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی مواجه است، بازار طلا، سکه و ارز امروز ۲۹ آذر معاملات خود را آغاز می‌کند.

وحید حاتمی در اقتصادنیوز نوشت؛ بازار طلا، سکه و ارز در حالی معاملات نخستین روز هفته را از سر می‌گیرد که روز پنج‌شنبه، آخرین روز کاری هفته گذشته، با ثبت نوسانات معنادار و شکل‌گیری سطوح قیمتی تازه در بازار ارز همراه بود؛ تحولی که به‌طور مستقیم بر انتظارات فعالان بازارهای وابسته اثر گذاشت و فضای معاملات را وارد مرحله‌ای حساس و تصمیم‌ساز کرد.



دلار در مسیر رکوردهای جدید؛ تثبیت دشوار در کانال‌های بالاتر

قیمت دلار آزاد در پایان هفته گذشته با ثبت رکورد جدید ۱۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان معاملات را آغاز کرد و در ادامه توانست تا سطح ۱۳۲ هزار و ۷۰ تومان افزایش یابد. این رشد در شرایطی رقم خورد که دلار از ابتدای هفته بیش از ۵ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و عملاً وارد محدوده‌های تاریخی جدید شده بود. با این حال، تلاش بازار برای تثبیت در کانال ۱۳۲ هزار تومان چندان پایدار نبود و در ادامه معاملات، قیمت بار دیگر به کانال ۱۳۱ هزار تومان عقب‌نشینی کرد.

از نگاه تحلیلگران، این نوسان رفت‌وبرگشتی بیش از آنکه نشانه ضعف روند باشد، بازتابی از حساسیت بالای بازار در سطوح قیمتی جدید است. فعالان بازار ارز معتقدند عبور از مرزهای روانی سنگین، نیازمند جریان قدرتمندتری از تقاضاست؛ جریانی که در مقاطع کوتاه‌مدت با عرضه‌های مقطعی و احتمال مداخله بازارساز با وقفه مواجه می‌شود.

ریشه‌های بنیادی رشد دلار؛ از کسری بودجه تا انتظارات تورمی

تحلیلگران اقتصادی رشد شتابان نرخ ارز در هفته‌های اخیر را حاصل هم‌زمانی چند متغیر بنیادی ارزیابی می‌کنند. کسری بودجه ساختاری، افزایش تقاضای فصلی در آستانه پایان سال میلادی، و تداوم نااطمینانی‌های سیاسی در سطوح داخلی و خارجی، از جمله عواملی هستند که به تشدید عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز منجر شده‌اند.

در کنار این عوامل، تسویه‌های پایان سال میلادی و رشد انتظارات تورمی در داخل کشور نیز به‌عنوان محرک‌های مکمل عمل کرده‌اند. این شرایط، به‌ویژه در فضایی که عرضه مؤثر ارز محدود بوده و ابزارهای کنترلی بازارساز کارایی سابق را نداشته‌اند، موجب شده فشار تقاضا بر بازار همچنان بالا باقی بماند و نوسانات افزایشی تداوم یابد.



بازار ارز در وضعیت شکننده؛ اصلاح مقطعی یا ادامه مسیر صعودی؟

اگرچه دلار آزاد روز پنج‌شنبه با رشد حدود ۱۴۰ تومانی نسبت به روز چهارشنبه در محدوده ۱۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان بسته شد، اما تحلیلگران تأکید دارند که بازار همچنان در وضعیت ناپایدار و پرریسک قرار دارد. در جریان معاملات، قیمت چندین بار تلاش کرد کانال ۱۳۲ هزار تومان را تثبیت کند، اما هر بار با افزایش عرضه و فضای احتیاطی معامله‌گران عقب نشست.

به باور کارشناسان، در صورتی که سطح مقاومتی ۱۳۲ هزار تومان به‌طور پایدار شکسته نشود، احتمال بروز اصلاح‌های مقطعی در کوتاه‌مدت وجود دارد. با این حال، جهت کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود؛ چرا که انتظارات تورمی بالا، تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی و تقاضای احتیاطی برای ارز، همچنان به‌عنوان نیروهای غالب بازار عمل می‌کنند.



سقف‌های جدید؛ نشانه تغییر کف انتظارات بازار

ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار ارز، به‌گفته تحلیلگران، لزوماً به معنای جهش‌های پرشتاب و مداوم در کوتاه‌مدت نیست. این تحولات بیش از هر چیز نشان می‌دهد که کف انتظارات فعالان بازار در سطوح بالاتری نسبت به گذشته شکل گرفته است. تا زمانی که تورم مهار نشود، هماهنگی مؤثری میان سیاست‌های پولی و مالی ایجاد نگردد و چشم‌انداز روابط خارجی و درآمدهای ارزی در ابهام باقی بماند، تقاضای احتیاطی برای دارایی‌هایی مانند دلار همچنان یکی از محرک‌های اصلی بازار خواهد بود.



بازار طلا و سکه؛ آرامش نسبی با تمرکز تقاضا در بخش خرد

بازار طلا و سکه در روز پنج‌شنبه در فضایی آرام‌تر و کنترل‌شده‌تر نسبت به بازار ارز فعالیت خود را آغاز کرد. قیمت‌ها با گپ مثبت بازگشایی شدند، اما دامنه این افزایش محدود بود و فاصله قیمتی نسبت به روزهای قبل کاهش یافت. طلای آبشده تا آستانه عبور از مرز روانی ۶۰ میلیون تومان پیش رفت، اما این سطح مقاومتی حفظ شد و مانع از تداوم حرکت صعودی شد.

در این میان، نیم‌سکه به‌عنوان استثنای بازار، توانست در ابتدای معاملات رکورد تازه‌ای ثبت کند و در نرخ ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بازگشایی شود؛ حرکتی که از نگاه معامله‌گران، نشانه تمرکز تقاضا در بخش‌های خرد و سرمایه‌گذاری‌های کوچک‌تر است.



رکوردزنی قطعات کوچک سکه؛ سیگنال تقاضای پنهان

در پایان معاملات، نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه گرمی همگی با ثبت رکوردهای جدید به کار خود پایان دادند. این روند نشان می‌دهد که اگرچه کلیت بازار طلا در وضعیت احتیاط و کنترل قرار دارد، اما تقاضا در بخش‌های کوچک‌تر همچنان فعال است و می‌تواند در صورت تشدید نوسانات ارزی، به محرک تازه‌ای برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شود.



نقش متغیرهای بیرونی؛ اونس جهانی و نرخ ارز

رشد نرخ ارز در کنار تثبیت قیمت اونس جهانی طلا در محدوده بالای ۴۳۰۰ دلار، دو عامل اصلی اثرگذار بر بازار داخلی طلا و سکه بودند. با این حال، این متغیرها نتوانستند موجی پرقدرت از تقاضای هیجانی ایجاد کنند و بیشتر به شکل‌گیری فضای انتظار و احتیاط در میان معامله‌گران منجر شدند.



حراج شمش طلا؛ سیگنال سیاستی به بازار

در همین حال، مرکز مبادله ارز و طلای ایران از برگزاری یکصد و سی‌وهفتمین جلسه حراج شمش طلا در روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ خبر داد. این حراج از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می‌شود و متقاضیان موظف‌اند تا پایان روز شنبه ۲۹ آذر، مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به‌ازای هر قطعه شمش به‌عنوان وجه‌الضمان واریز کنند. بر اساس شیوه‌نامه اعلام‌شده، فروشندگان عمده شمش، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آبشده و بانک‌های عامل با تأیید بانک مرکزی مجاز به حضور در این حراج هستند.



آخرین وضعیت بازارهای جهانی و داخلی

در بازارهای جهانی، قیمت طلا شب گذشته تا سطح ۴۳۵۴ دلار افزایش یافت و در نهایت در نرخ ۴۳۳۸ دلار بسته شد. با توجه به تعطیلات آخر هفته جهانی، قیمت اونس در روزهای شنبه و یکشنبه در همین محدوده ثابت است. در بازار داخلی نیز دلار آزاد در معاملات پشت‌خطی روندی صعودی به خود گرفته و در لحظه نگارش این گزارش، در محدوده ۱۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان معامله می‌شود؛ نرخی که می‌تواند جهت‌گیری معاملات ابتدای هفته را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد.



دلار آزاد در مرز ۱۳۲ هزار تومان؛ تثبیت بالای ۱۳۱ هزار یا حرکت به سمت مقاومت جدید؟

روز پنج‌شنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت مثبت ۲۴۰ تومانی در نرخ ۱۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان با رکوردشکنی بازگشایی کرد و در ابتدا تا نرخ ۱۳۱هزار و ۶۸۰ تومان کمی عقب نشست و سپس با افزایش تا نرخ ۱۳۲ هزار و ۷۰ تومان بالا رفت و سقف تاریخی جدیدی تعریف کرد و در نهایت در نرخ ۱۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان بسته شد. دلار آزاد در معاملات پشت خطی صعودی شده و در لحظه نگارش این گزارش درنرخ ۱۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان قرار دارد.

تحلیلگران بازار ارز معتقدند شکست سقف‌های قبلی و تثبیت نرخ‌ها در محدوده‌های بالاتر، نشان‌دهنده تغییر انتظارات تورمی و تقویت جریان تقاضای احتیاطی است. از نگاه فنی، تا زمانی که دلار آزاد بالای محدوده حمایتی ۱۳۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان باقی بماند، سناریوی غالب بازار ادامه حرکت در فاز صعودی خواهد بود. این گروه از کارشناسان تأکید می‌کنند که حفظ این ناحیه حمایتی، مانع از اصلاح عمیق شده و بازار را در مسیر تثبیت سطوح جدید نگه می‌دارد.

در مقابل، محدوده مقاومتی مهم بازار در بازه ۱۳۲ هزار و ۸۰۰ تا ۱۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان ارزیابی می‌شود. تحلیلگران می‌گویند عبور پایدار از این سطح می‌تواند موج جدیدی از ورود نقدینگی را فعال کند و انتظارات افزایشی را تقویت نماید. با این حال، در صورت افزایش عرضه یا مداخلات کوتاه‌مدت، احتمال نوسان و درگیری قیمت با این مقاومت وجود دارد، اما تا زمانی که قیمت‌ها بالای حمایت کلیدی باقی بمانند، این نوسانات بیشتر جنبه اصلاحی خواهد داشت تا تغییر روند.

در جمع‌بندی پیش‌بینی ۹‌گانه کارشناسان، سناریوی پایه بازار ارز ادامه حرکت دلار در کانال‌های بالاتر با شیب ملایم ارزیابی می‌شود. بر این اساس، تحلیلگران معتقدند ریسک‌های سیاسی و اقتصادی همچنان به‌عنوان محرک اصلی انتظارات عمل می‌کنند و هرگونه خبر منفی می‌تواند به‌سرعت قیمت را به سمت مقاومت‌های بالاتر سوق دهد. در مقابل، تنها شکست معتبر حمایت‌های یادشده است که می‌تواند این چشم‌انداز صعودی را به‌طور موقت به چالش بکشد.



تعطیلات آخر هفته و ثبات طلای جهانی در نرخ ۴۳۳۸ دلار

قیمت طلای جهانی که در ابتدای روز جمعه در نرخ ۴۳۱۷ دلار قرار داشت؛ در مسیر صعودی تا عصر در بازه ۴۳۲۰ دلار تا ۴۳۳۰ دلار در نوسان بود و سپس با افزایش تا ۴۳۵۴ دلار بالا رفت و در نهایت در نرخ ۴۳۳۸ دلار بسته شد. طلای جهانی امروز و فردا به دلیل تعطیلات آخر هفته جهانی در این نرخ ثابت است.

طلای آبشده در محدوده ۵۹ میلیون تومان؛ میدان تقابل حمایت ۵۹٫۵ و مقاومت ۶۰ میلیونی

روز پنج‌شنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت ۲۱۰ هزار تومانی در نرخ ۵۹ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بازگشایی کرد و با روند صعودی تا سطح ۵۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند نزولی شد و تا سطح ۵۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پایین آمد و در نهایت در نرخ ۵۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بسته شد. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۵۹ میلیون و ۶۴۰ هزار تومنا قرار دارد.

تحلیلگران فنی بازار طلا بر این باورند که رفتار اخیر قیمت طلای آبشده نشان‌دهنده ورود بازار به یک فاز حساس تکنیکالی است؛ فازی که در آن قدرت خریداران و فروشندگان در محدوده‌های مشخص به تعادل نسبی رسیده است. از منظر نموداری، محدوده ۵۹ میلیون و ۵۰۰ تا ۵۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به‌عنوان نخستین ناحیه حمایتی معتبر شناخته می‌شود؛ سطحی که در صورت حفظ آن، ساختار کلی بازار همچنان در چارچوب نوسانات صعودی میان‌مدت باقی می‌ماند.

در سوی مقابل، تحلیلگران محدوده ۶۰ میلیون تا ۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را به‌عنوان مقاومت مهم طلای آبشده ارزیابی می‌کنند. این ناحیه از نگاه تکنیکال، هم‌پوشانی چند عامل مقاومتی از جمله سقف‌های قبلی و سطوح فیبوناچی را در خود دارد و عبور از آن نیازمند افزایش حجم معاملات و تقویت تقاضای مؤثر است. به گفته کارشناسان، ناتوانی قیمت در عبور از این مقاومت می‌تواند به تداوم نوسانات فرسایشی در محدوده فعلی منجر شود.

در مجموع، تحلیلگران فنی تأکید دارند که طلای آبشده در یک بازه تصمیم‌ساز قرار گرفته و واکنش قیمت به حمایت‌های یادشده، مسیر بعدی بازار را مشخص خواهد کرد. تا زمانی که این فلز گران‌بها بالای حمایت‌های کلیدی معامله شود، ساختار تکنیکال آن مخدوش نخواهد شد؛ اما از دست رفتن این سطوح می‌تواند فضای بازار را به سمت اصلاح عمیق‌تر سوق دهد. در مقابل، تثبیت قیمت بالای مقاومت‌های پیش‌رو می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت قدرت روند صعودی تلقی شود.



طلای ۱۸ عیار حوالی ۱۳٫۸ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار معاملات خود را با گپ مثبت حدودا ۵۰ هزار تومانی در نرخ ۱۳ میلیون و ۸۱۴ هزار تومان آغاز کرد و با افزایش تا سطح ۱۳ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند نزولی شد و تا نرخ ۱۳ میلیون و ۷۸۱ هزار تومان پایین آمد و در نهایت با افزایش در نرخ ۱۳ میلیون و ۸۱۶ هزار تومان بسته شد. طلای ۱۸ عیار در لحظه نگارش این گزارش درنرخ ۱۳ میلیون و ۷۶۸ هزار تومان قرار دارد.

تحلیلگران فنی بازار طلا معتقدند رفتار قیمتی اخیر طلای ۱۸ عیار بیانگر ورود بازار به محدوده‌ای تصمیم‌ساز است؛ محدوده‌ای که در آن فشار فروش کوتاه‌مدت با تقاضای پنهان در حال موازنه است. از نگاه تکنیکال، بازه ۱۳ میلیون و ۷۰۰ تا ۱۳ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان به‌عنوان نخستین محدوده حمایتی معتبر شناخته می‌شود. تثبیت قیمت بالای این سطح می‌تواند نشانه‌ای از حفظ ساختار نوسانی رو به بالا در افق کوتاه‌مدت تلقی شود.

در سمت مقابل، مقاومت مهم طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۳ میلیون و ۸۵۰ تا ۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان قرار دارد؛ سطحی که به گفته تحلیلگران، هم‌پوشانی سقف‌های اخیر و مقاومت روانی بازار را در بر می‌گیرد. عبور پایدار از این ناحیه نیازمند افزایش قدرت خریداران و بهبود متغیرهای پشتیبان بازار طلا است. در غیر این صورت، قیمت ممکن است همچنان در دامنه‌ای محدود میان حمایت و مقاومت در نوسان باقی بماند.

در مجموع، تحلیلگران فنی تأکید دارند که طلای ۱۸ عیار در شرایط فعلی بیش از آنکه در مسیر یک روند پرشتاب قرار داشته باشد، در حال تثبیت و ارزیابی مجدد سطوح قیمتی است. حفظ حمایت‌های کلیدی می‌تواند از تشدید فشار فروش جلوگیری کند، در حالی که شکست این سطوح، احتمال اصلاح عمیق‌تر را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر، تثبیت بالای مقاومت‌های یادشده می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ساختار صعودی بازار در گام‌های بعدی باشد.

سکه امامی در کانال ۱۴۲ میلیون تومان؛ حفظ کف قیمتی یا تلاش برای عبور از ۱۴۴ میلیون؟

روز پنج‌شنبه قیمت سکه امامی معاملات را با گپ مثبت ۵۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بازگشایی کرد و با افزایش در نرخ ۱۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار گرفت و در نهایت در این نرخ بسته شد. سکه امامی در لحظه نگارش این گزارش درنرخ ۱۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار دارد.

معامله‌گران فنی بازار سکه معتقدند سکه امامی پس از ثبت گپ مثبت و تثبیت در سطوح بالا، وارد فاز ارزیابی مجدد شده است. از نگاه تکنیکال، محدوده ۱۴۲ میلیون تا ۱۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به‌عنوان حمایت نخست بازار شناخته می‌شود؛ سطحی که نقش کف کوتاه‌مدت را ایفا می‌کند و واکنش قیمت به آن، جهت حرکتی بعدی را مشخص خواهد کرد. حفظ این ناحیه حمایتی به معنای باقی ماندن سکه در فاز نوسانی رو به بالا ارزیابی می‌شود.

در سناریوی میانی، معامله‌گران بازه ۱۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۴۱ میلیون تومان را به‌عنوان حمایت مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر معرفی می‌کنند. از دست رفتن این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و دامنه نوسان سکه را به کانال‌های پایین‌تر منتقل کند. به گفته فعالان بازار، این محدوده هم‌پوشانی مناسبی با کف‌های تکنیکال قبلی دارد و واکنش قیمت به آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

در سمت مقابل، مقاومت اصلی سکه امامی در محدوده ۱۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۴۴ میلیون تومان قرار دارد. معامله‌گران فنی بر این باورند که عبور و تثبیت قیمت بالای این ناحیه می‌تواند مسیر حرکت سکه را به سمت سطوح بالاتر هموار کند. تا زمانی که قیمت زیر این مقاومت قرار دارد، انتظار می‌رود بازار درگیر نوسانات رفت‌وبرگشتی میان حمایت و مقاومت باقی بماند و تصمیم نهایی معامله‌گران در این محدوده‌های کلیدی شکل بگیرد.

قیمت نیم‌سکه و ربع سکه

قیمت نیم سکه معاملات امروز را با گپ مثبت ۵۰۰ هزار تومانی در نرخ ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان استارت زد و در نهایت با افزایش در نرخ ۷۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

قیمت ربع سکهمعاملات خود را با گپ مثبت ۸۰۰ هزار تومانی یک کانال بالاتر در نرخ ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با ۲۰۰ هزار تومان افزایش در نرخ ۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

هر سکه گرمی معاملات خود را با گپ مثبت ۱۰۰ هزار تومانی در نرخ ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان استارت زد و با افزایش در نرخ ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بسته شد.