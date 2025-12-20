میلی صفحه خبر لوگو بالا
ترامپ: جنگ با ونزوئلا در دست بررسی است

رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که گزینه جنگ با ونزوئلا همچنان روی میز قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۵۴
| |
2344 بازدید
|
۲
ترامپ: جنگ با ونزوئلا در دست بررسی است

دونالد ترامپ در گفت‌وگویی تلفنی با شبکه ان‌بی‌سی نیوز، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال جنگ با ونزوئلا، تصریح کرد که چنین سناریویی را به‌طور کامل منتفی نمی‌داند و گفت: «نه، این گزینه را رد نمی‌کنم.»

به گزارش تابناک به نقل از یورونیوز؛ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه این گفت‌وگو اعلام کرد که توقیف نفتکش‌ها در نزدیکی آب‌های ونزوئلا ادامه خواهد یافت و موارد بیشتری در راه است.

آمریکا هفته گذشته یک نفتکش مشمول تحریم را در نزدیکی سواحل ونزوئلا توقیف کرد.

 ترامپ هشدار داد که «اگر [این نفت‌کش‌ها] آن‌قدر نادان باشند که به حرکت خود ادامه دهند، در نهایت به سمت یکی از بنادر ما هدایت خواهند شد.»

ترامپ روز سه‌شنبه فرمان «اعمال محاصره» علیه همه نفتکش‌های تحریم‌شده‌ای را که وارد ونزوئلا می‌شوند یا این کشور را ترک می‌کنند صادر کرد.

این فرمان، به‌عنوان تازه‌ترین گام واشنگتن برای تشدید فشارها بر دولت نیکلاس مادورو و هدف گرفتن مهم‌ترین منبع درآمد این کشور ارزیابی می‌شود. در واکنش به این تصمیم، دولت ونزوئلا اعلام کرد که «تهدید مشمئزکننده ترامپ را مردود می‌داند.»

دولت آقای ترامپ در موارد متعدد، ونزوئلا را به نقش‌آفرینی در تسهیل قاچاق مواد مخدر متهم کرده است. کارزار فشار ترامپ علیه آقای مادورو شامل افزایش حضور نظامی در منطقه و انجام بیش از ۲۴ حمله نظامی علیه شناورها در اقیانوس آرام و دریای کارائیب در نزدیکی ونزوئلا بوده است؛ حملاتی که دست‌کم ۹۵ نفر را به کام مرگ کشانده‌اند.

با وجود این ادعاها، کاخ سفید تاکنون هیچ شواهد علنی مبنی بر اثبات قاچاق مخدرهایی همچون فنتانیل که عمدتا در مکزیک تولید می‌شود، یا کوکائین که معمولا منشا آن کلمبیاست، توسط این شناورها ارائه نکرده است.
آیا ترامپ به دنبال تغییر مادورو است؟

ترامپ پیش‌تر گفته بود که حملات زمینی ایالات متحده علیه ونزوئلا به‌زودی آغاز خواهد شد.

ترامپ در مصاحبه خود با شبکه ان‌بی‌سی از پاسخ به این پرسش که آیا کنار گذاشتن مادورو هدف نهایی اوست یا نه، طفره رفت و در عین حال تاکید کرد که مادورو از خواسته‌های او آگاهی کامل دارد و گفت: «او دقیقا می‌داند من چه می‌خواهم.»

دونالد ترامپ با اشاره به نیکلاس مادورو گفت که او بیش از هر فرد دیگری از موضوع آگاهی دارد و افزود: «او بهتر از هر کسی می‌داند.» گزارش منتشرشده در این‌باره توضیحات بیشتری ارائه نکرده است.

مادورو مدعی شده است که اقدام ایالات متحده با هدف سرنگونی او و به‌دست گرفتن کنترل منابع نفتی این کشور عضو اوپک انجام می‌شود؛ منابعی که بزرگ‌ترین ذخایر نفت خام جهان به شمار می‌روند.

 

بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
12
11
پاسخ
قطعا کائنات جواب این زورگویهای ترامپ را خواهد داد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
5
12
پاسخ
و تو هم به زودی با حضرت عزرائیل ملاقات خواهی کرد و نتیجه تکبر، اخلاق فاسد و زورگویی هایت را خواهی دید....
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
