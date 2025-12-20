ترامپ: جنگ با ونزوئلا در دست بررسی است

دونالد ترامپ در گفت‌وگویی تلفنی با شبکه ان‌بی‌سی نیوز، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال جنگ با ونزوئلا، تصریح کرد که چنین سناریویی را به‌طور کامل منتفی نمی‌داند و گفت: «نه، این گزینه را رد نمی‌کنم.»

به گزارش تابناک به نقل از یورونیوز؛ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه این گفت‌وگو اعلام کرد که توقیف نفتکش‌ها در نزدیکی آب‌های ونزوئلا ادامه خواهد یافت و موارد بیشتری در راه است.

آمریکا هفته گذشته یک نفتکش مشمول تحریم را در نزدیکی سواحل ونزوئلا توقیف کرد.

ترامپ هشدار داد که «اگر [این نفت‌کش‌ها] آن‌قدر نادان باشند که به حرکت خود ادامه دهند، در نهایت به سمت یکی از بنادر ما هدایت خواهند شد.»

ترامپ روز سه‌شنبه فرمان «اعمال محاصره» علیه همه نفتکش‌های تحریم‌شده‌ای را که وارد ونزوئلا می‌شوند یا این کشور را ترک می‌کنند صادر کرد.

این فرمان، به‌عنوان تازه‌ترین گام واشنگتن برای تشدید فشارها بر دولت نیکلاس مادورو و هدف گرفتن مهم‌ترین منبع درآمد این کشور ارزیابی می‌شود. در واکنش به این تصمیم، دولت ونزوئلا اعلام کرد که «تهدید مشمئزکننده ترامپ را مردود می‌داند.»

دولت آقای ترامپ در موارد متعدد، ونزوئلا را به نقش‌آفرینی در تسهیل قاچاق مواد مخدر متهم کرده است. کارزار فشار ترامپ علیه آقای مادورو شامل افزایش حضور نظامی در منطقه و انجام بیش از ۲۴ حمله نظامی علیه شناورها در اقیانوس آرام و دریای کارائیب در نزدیکی ونزوئلا بوده است؛ حملاتی که دست‌کم ۹۵ نفر را به کام مرگ کشانده‌اند.

با وجود این ادعاها، کاخ سفید تاکنون هیچ شواهد علنی مبنی بر اثبات قاچاق مخدرهایی همچون فنتانیل که عمدتا در مکزیک تولید می‌شود، یا کوکائین که معمولا منشا آن کلمبیاست، توسط این شناورها ارائه نکرده است.

آیا ترامپ به دنبال تغییر مادورو است؟

ترامپ پیش‌تر گفته بود که حملات زمینی ایالات متحده علیه ونزوئلا به‌زودی آغاز خواهد شد.

ترامپ در مصاحبه خود با شبکه ان‌بی‌سی از پاسخ به این پرسش که آیا کنار گذاشتن مادورو هدف نهایی اوست یا نه، طفره رفت و در عین حال تاکید کرد که مادورو از خواسته‌های او آگاهی کامل دارد و گفت: «او دقیقا می‌داند من چه می‌خواهم.»

دونالد ترامپ با اشاره به نیکلاس مادورو گفت که او بیش از هر فرد دیگری از موضوع آگاهی دارد و افزود: «او بهتر از هر کسی می‌داند.» گزارش منتشرشده در این‌باره توضیحات بیشتری ارائه نکرده است.

مادورو مدعی شده است که اقدام ایالات متحده با هدف سرنگونی او و به‌دست گرفتن کنترل منابع نفتی این کشور عضو اوپک انجام می‌شود؛ منابعی که بزرگ‌ترین ذخایر نفت خام جهان به شمار می‌روند.