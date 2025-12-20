یوسف صیادی در بیمارستان بستری شد
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ یوسف صیادی به دلیل مشکل قلبی در بیمارستان بستری شده و پیگیریها نشان میدهد که حال او خوب است و جای نگرانی وجود ندارد.
نعیمه نظامدوست بازیگر سینما در یک استوری نوشته بود: برای سلامتی رفیق عزیزم یوسف صیادی دعا کنید که زود زود از بیمارستان مرخص بشه.
آرش ظلیپور تهیه کننده سینما با تایید این خبر اظهار داشت: حال یوسف خوب است و از نعیمه نظام دوست پیگیر احوال یوسف بودم. جای نگرانی هم وجود ندارد.
یوسف صیادی فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ با ساخت فیلم کوتاه ۸ میلیمتری و بازی و کارگردانی مجموعهٔ جنگ جوان در سال ۱۳۷۱ و مجموعهٔ پرواز ۵۷ آغاز کرد و با حضور در مجموعهٔ تلویزیونی کمدی ساعت خوش که در سال ۱۳۷۳ از شبکه ۲ پخش شد، به شهرت رسید.
«طهران ۵۷»، «معجزه پروین»، «نیسان آبی»، «ماموریت غیرممکن»، «لازانیا»، «اخراجیها» و ... از جمله اثاری است که یوسف صیادی در انها ایفای نقش داشته است.