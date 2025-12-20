ژست دختر ناشناس وجفری اپستین با چک ترامپ!

در این عکس اپستین در حالی دیده می‌شود که یک چک قاب‌شده به مبلغ 22500 دلار را در دست دارد که به نظر می‌رسد امضای دونالد ترامپ روی آن باشد. این تصویر که ظاهراً در سال 1997 در مار-ئه-لاگو گرفته شده، اپستین را در کنار زنی نشان می‌دهد که چهره‌اش سانسور شده است.

به گزارش تابناک؛ نمای دیگری از همین چک پیش‌تر توسط دموکرات‌های مجلس نمایندگان از میان اسناد مربوط به کتاب تولد اپستین در سال 2003 منتشر شده بود.