امروز (شنبه) در نوار شرقی کشور به‌ویژه در استان‌های کرمان، شرق هرمزگان، یزد و سمنان، مناطقی از سیستان و بلوچستان و منطقه خراسان، ابرناکی و بارش و وزش باد همراه با کاهش دما پیش بینی می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ از سازمان هواشناسی، امروز همچنین در کرمان و خراسان بارش باران و برف و در شرق هرمزگان و جزایر واقع در شرق خارج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد.

فردا (یکشنبه) بارندگی در نوار شرقی پایان می‌یابد و با نفوذ جریانات شمالی به شرق سواحل دریای خزر، در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ابرناکی، بارش باران و برف، وزش باد و کاهش دما و در نوار شرقی کشور تنها وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

دوشنبه و سه‌شنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر می‌شود. دوشنبه در نوار غربی و سه‌شنبه در نیمه شرقی کشور کاهش نسبی دما انتظار می‌رود.

امروز در جزایر واقع در خلیج فارس، وزش باد و نفوذ گرد و خاک از مرز‌های جنوبی کشور سبب کاهش کیفیت هوا می‌شود. همچنین خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و بعد از ظهر شنبه و روز یکشنبه دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران کمی تا نیمه ابری همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۸ و کمینه دمای آن به ۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.