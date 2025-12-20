رکورد جدید برای بورس تهران
عبور بورس از شاخص۳.۸ میلیون واحد در ده دقیقه نخست معاملات امروز همزمان با سخنرانی مقامات اقتصادی کشور
به گزارش تابناک؛ بورس از شاخص۳.۸ میلیون واحد در ده دقیقه نخست معاملات امروز همزمان با سخنرانی مقامات اقتصادی کشور گذر کرد.
بورسی که با یک حرف بچسبه به سقف و با یک حرف بچسبه به کف تالار شیشه ای نیست صندوقی برای جبران کسری بودجه به قیمت نابودی حقیقی
دوستان مواظب باشید
دوستان مواظب باشید
