سازمان حج و زیارت اعلام کرد: با توجه به کاهش محسوس دمای هوا به‌ویژه در ساعات شب و صبح در شهر مدینه منوره، به زائران عمره مفرده توصیه می‌شود لباس گرم و مناسب فصل همراه داشته باشند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ گزارش‌ها و بررسی شرایط جوی نشان می‌دهد دمای هوای مدینه منوره سردتر از حد معمول است، بنابراین همراه داشتن پوشاک گرم می‌تواند موجب آسایش و سلامت بیشتر زائران شود.

گفتنی است؛ پتو و امکانات گرمایشی به میزان کافی در محل اسکان زائران فراهم شده و از این بابت مشکلی در هتل‌ها وجود ندارد.

زائران کشورمان ۵ روز را در مدینه منوره و ۵ روز را مکه مکرمه به سر می‌برند.