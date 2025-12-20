دختر و داماد پزشکیان: موضوع جنجالی کیهان
روزنامه کیهان در ادامه حملات پیشین خود به پزشکیان، از استخدام دختر و داماد او در ریاست جمهوری انتقاد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ دکتر پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی گفتند مردم باید باور کنند که من سر همان سفرهای مینشینم که آنها مینشینند و پسرم و قوم و خویشم همان طوری استخدام میشوند که پسر و قوم و خویش آنها استخدام میشوند. جناب پزشکیان پسر، دختر و داماد شما چگونه استخدام نهاد ریاست جمهوری شدند؟
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۶
چگونه وچطورنداره همانطوریه که بقیه ازصدرجمهوری اسلامی تاالان استخدام کردند
همسر ریسی اشکال نداشت ؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
ناشناس| |
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
چند روز پیش حاج حسین گفت پزشکیان به ریسی اقتدا کند خوب اقتدا کرده چرا ایراد می گیری مگر همسر و داماد ریسی در دولت او فعال نبودند .
ما که با مدرک دانشگاهی معتبر و رزومه قوی تا الان نتونستیم استخدام بشیم ؟!!!
یعنی شما هم نتونستید ؟!!! یعنی شما و همه قوم وخویشتان بیکارید ؟!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
