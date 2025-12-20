میلی صفحه خبر لوگو بالا
دختر و داماد پزشکیان: موضوع جنجالی کیهان

روزنامه کیهان در ادامه حملات پیشین خود به پزشکیان، از استخدام دختر و داماد او در ریاست جمهوری انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۱۸
| |
2941 بازدید
|
۱۶

دختر و داماد پزشکیان: موضوع جنجالی کیهان

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ دکتر پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی گفتند مردم باید باور کنند که من سر همان سفره‌ای می‌نشینم که آنها می‌نشینند و  پسرم و قوم و خویشم همان طوری استخدام می‌شوند که پسر و قوم و خویش آنها استخدام می‌شوند. جناب پزشکیان پسر، دختر و داماد شما چگونه استخدام نهاد ریاست جمهوری شدند؟

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
2
69
پاسخ
چگونه وچطورنداره همانطوریه که بقیه ازصدرجمهوری اسلامی تاالان استخدام کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
3
68
پاسخ
همگی سر و ته یه کرباس هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
8
24
پاسخ
حرف منطقي هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
27
پاسخ
ایا انها هم حقوق صد دلار ماهیانه میگیرند......
جم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
5
23
پاسخ
وقتی مردم در هر دوره براحتی گول می‌خورند! بیچاره مردم!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
3
41
پاسخ
همسر ریسی اشکال نداشت ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
همسر رئیسی در نهاد ریاست جمهوری چه سمتی داشت؟ او استاد دانشگاه بود و هست.بابت سخنان غیرصحیح باید پاسخگو باشیم حالا هر که در جایگاه خود و مسئولیت خود
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
نه همسر آیت الله رییسی بانوی اول ایران بودند. مگه دختر هم میتونه بانوی اول یک کشور بشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
2
34
پاسخ
چند روز پیش حاج حسین گفت پزشکیان به ریسی اقتدا کند خوب اقتدا کرده چرا ایراد می گیری مگر همسر و داماد ریسی در دولت او فعال نبودند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
2
27
پاسخ
جمیله علم الهدی خوب بود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
1
8
پاسخ
ما که با مدرک دانشگاهی معتبر و رزومه قوی تا الان نتونستیم استخدام بشیم ؟!!!
یعنی شما هم نتونستید ؟!!! یعنی شما و همه قوم وخویشتان بیکارید ؟!!
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
چه روزومه قوی؟ یعنی مقالات هچل هفتی که تو خیابان کارگر و با هوش مصنوعی نوشتی میشه رزومه قوی؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
8
10
پاسخ
رئیس جمهور اختیاراتی دارد، ازجمله به کارگیری افراد مورد وثوق و قابل اطمینان.
