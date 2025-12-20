دختر و داماد پزشکیان: موضوع جنجالی کیهان

روزنامه کیهان در ادامه حملات پیشین خود به پزشکیان، از استخدام دختر و داماد او در ریاست جمهوری انتقاد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ دکتر پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی گفتند مردم باید باور کنند که من سر همان سفره‌ای می‌نشینم که آنها می‌نشینند و پسرم و قوم و خویشم همان طوری استخدام می‌شوند که پسر و قوم و خویش آنها استخدام می‌شوند. جناب پزشکیان پسر، دختر و داماد شما چگونه استخدام نهاد ریاست جمهوری شدند؟