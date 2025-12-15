عثمان دمبله بهترین بازیکن مرد جهان ۲۰۲۵

به گزارش تابناک؛ عثمان دمبله برای اولین بار به عنوان بهترین بازیکن مرد جهان از نگاه فدراسیون تاریخ و آمار در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد. مهاجم فرانسوی پاری سن ژرمن با ۱۵۳ امتیاز این عنوان را به دست آورد.
لامینه یامال با ۹۷ امتیاز در رتبه دوم و هری کین، گلزن تیم ملی انگلیس و بایرن مونیخ با ۶۲ امتیاز در رتبه سوم قرار گرفتند.
پاری سن ژرمن و بارسلونا هر کدام با ۳ بازیکن (دمبله، ویتینیا، حکیمی) برای PSG و (یامال، پدری، رافینیا) برای بارسلونا در بین ۱۰ بازیکن برتر جهان در سال حضور دارند. دو گلزن دیگر، هالند وامباپه، به همراه پالمر، برنده جام جهانی باشگاهها دیگر نفرات حاضر بین ۱۰ فوتبالیست برتر سال هستند.
۱۰ بازیکن برتر جهان در سال ۲۰۲۵
عثمان دمبله / فرانسه. پاری سن ژرمن
لامینه یامال / اسپانیا. بارسلونا
هری کین / انگلیس. بایرن مونیخ
ارلینگ هالند / نروژ. منچستر سیتی
ویتینیا / پرتغال. پاری سن ژرمن
کیلیانامباپه / فرانسه. رئال مادرید
اشرف حکیمی / مراکش. پاری سن ژرمن
پدری / اسپانیا. بارسلونا
رافینیا / برزیل. بارسلونا
کول پالمر / انگلیس. چلسی
پیش به سوی مراسم برترینهای سال فیفا
فیفا رسما اعلام کرد که مراسم اهدای جوایز (The Best) روز سهشنبه، یک روز پیش از فینال جام بینقارهای، در دوحه برگزار خواهد شد. در این مراسم نیز دمبله و لامینه یامال گزینههای نخست انتخاب مرد سال هستند.