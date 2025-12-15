میلی صفحه خبر لوگو بالا
وضعیت نگران‌کننده ذخایر آبی کشور

حجم فعلی ذخایر آبی کشور به ۱۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون مترمکعب رسیده؛ به‌عبارتی اکنون تنها ۳۲ درصد ظرفیت سدهای کشور پر است و ۶۸ درصد آن‌ها خالی مانده‌اند.
وضعیت نگران‌کننده ذخایر آبی کشور

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ کشور ما ششمین پاییز خشک خود را پشت سر می‌گذارد و وضعیت سد‌های کشور به‌مرحله بحرانی رسیده است و با وجود بارندگی‌های اخیر انطور که سخنگوی صنعت آب می‌گوید همچنان ۶۰ درصد از بارندگی‌ها عقب هستیم.

حجم ورودی آب به مخازن سد‌ها تنها دو میلیارد و ۲۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه کاهش ۳۱ درصدی داشته است.

در همین بازه، خروجی سد‌ها نیز با ثبت ۵ میلیارد مترمکعب نسبت به سال گذشته کاهش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد چرا که ورودی سد‌ها در همین بازه زمانی سال گذشته به ۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون متر مکعب می‌رسید.

حجم فعلی ذخایر آبی کشور به ۱۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون مترمکعب رسیده؛ در حالی‌که سال گذشته این رقم ۲۲ میلیارد و۶۶۰ میلیون مترمکعب بود. به‌عبارتی اکنون تنها ۳۲ درصد ظرفیت سد‌های کشور پر است و ۶۸ درصد آنها خالی مانده‌اند.

همچنین میانگین بارش‌ها از آغاز سال آبی تاکنون تنها ۲۲.۸ میلی‌متر گزارش شده، در حالی‌که میانگین بلندمدت ۵۱.۲ میلی‌متر و رقم سال گذشته ۳۵.۴ میلی‌متر بوده است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
9
پاسخ
پر تکرار ترین خبر سال:
" وضعیت نگران‌کننده ذخایر آبی کشور"

با این همه منابع آبی کشور چیکار کردید ؟؟!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
تبخیر.
گنج واقعی در پشت سد ها با تابش شدید آفتاب تبخیر می شود و از اعماق زمین با پمپ به سطح زمین میا ند تا هندوانه صادر کنیم. اجداد ما عقل نداشتند آب انبار و قنات می زدند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
بسیار عالی یک جمله پر از معنا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
2
پاسخ
کمبود سوژه برای تابناک
