میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش وزیر آموزش‌وپرورش به پخش آهنگ در مدارس

وزیر آموزش و پرورش گفت: ما در مدرسه، چیزی به نام آهنگ نداریم و من نمی‌فهمم منظورتان چیست، مدرسه جای تربیت، آموزش و فعالیت‌های گروهی است.
کد خبر: ۱۳۴۵۹۶۴
| |
1182 بازدید
|
۱۲
واکنش وزیر آموزش‌وپرورش به پخش آهنگ در مدارس

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در رابطه با نحوه برگزاری صبحگاه در مدارس و ضرورت برگزاری این مراسم در ساعات اولیه مدرسه گفت: ما چهارچوبی در این خصوص نوشتیم. صبحگاه مدرسه چارچوب خاصی دارد؛ بنابراین، این چارچوب را به شما ارائه می‌دهم و شما به عنوان مدیر مدرسه، بر اساس اقتضائات منطقه و بوم خود، می‌توانید آن را اجرا می‌کنید. برای مثال، فرض کنید من می‌گویم که صبحگاه مدرسه، یک ربع باشد و قرآن خوانده شود، اینکه چگونه و توسط چه کسی این قرائت انجام شود، در اختیار مدیر مدرسه است.

ورزش صبحگاهی در صبحگاه مدرسه، بچه‌ها را سرحال می‌آورد

ایلنا در خبری نوشت:وی ادامه داد: گاهی برخی افراد سرود جمهوری اسلامی ایران را به‌قدری زیبا اجرا می‌کنند؛ باید به اینها توجه کنیم. همچنین، ورزش صبحگاهی در صبحگاه مدرسه، بچه‌ها را سرحال می‌آورد. در مورد تغذیه مدرسه، ما در دوران ابتدایی شیر و سایر موارد را دنبال می‌کنیم.

پخش آهنگ در صبحگاه مدارس مورد تایید ما نیست

کاظمی در خصوص پخش موسیقی در صبحگاه مدارس اظهار کرد: ما در مدرسه، چیزی به نام آهنگ نداریم و من نمی‌فهمم منظورتان چیست، مدرسه جای تربیت، آموزش و فعالیت‌های گروهی است. حال اگر از میان ۱۲۳ هزار مدرسه، دو مدرسه پیدا شوند که برخلاف شئونات فرهنگی و هنجار‌های جامعه ما کار‌هایی انجام دهند که جای آن در فضای مدرسه نیست، این موارد به هیچ‌وجه مورد تأیید ما نیست، کجا ما چنین مسائلی داریم؟ هر جایی، شئونات خاص خود را دارد و مدرسه فضای مقدسی است که در آن تربیت شکل می‌گیرد. قطعاً جای این کار‌ها در مدرسه نیست و ما هم آن را تأیید نمی‌کنیم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ورزش صبحگاهی علیرضا کاظمی وزیر ورزش آهنگ مدارس
سناریوسازی علیه ایران و سپاه مسبوق به سابقه است/ جریان صهیونیستی با اتهام‌زنی به ایران اسلام‌هراسی را القا می‌کند
موافقان و مخالفان دولتی ورود بانک ها به میادین نفتی
انتخابات کمیته ملی المپیک روی خط تعویق؛ فرصت ثبات خسروی‌وفا تا لس‌آنجلس؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدارس برخی شهرستان‌های بوشهر غیرحضوری شد
مدارس این استان فردا و پس فردا تعطیل شد
مدارس این استان تا پایان هفته تعطیل شد
برنامه درسی و آموزشی مدارس تغییر می‌کند
تکلیف نوروزی ممنوع شد
وضعیت کلاس‌های درس با وجود کمبود معلم
برنامه درسی مدارس خشک و استعدادکش هستند
مدارس در دو ماه ابتدای سال تحصیلی مجازی شدند؟
دستورالعمل ثبت‌نام اتباع در مدارس اعلام شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
34
پاسخ
چون از معجرات موسیقی چیزی نمی دونید
ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
40
پاسخ
حرف کاملا اشتباه زدن ایشون مگه گروه سرود با آهنگ نداریم وزیر آموزش و پرورش باید فرد جوان باشد آشنا به علم روز باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
41
پاسخ
از کسی که اختلاف سنی او با یک کودک 7 ساله 54 سال است. بیش از این نیز انتظار نمی رود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
33
پاسخ
واقعا باعث تاسفه، آهنگ کلمه مغایر با فرهنگ و شئونات ماست؟ واقعا آدم عمیق فکر میکنه دوست داره اینجا نباشه، دیگه واقعا سخت شده
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
32
پاسخ
این وزیر خیلی باحال فکر کنم زیاد تو محیط آموزش و پرورش نبوده به یارو میگن برو کلاه بیار رفت سر آورد . اتفاقا مدرسه جای شادی و آموزش و تربیت و انسان دوستی و محیط زیست فرا گرفتن و کلا زندگی یاد گرفتن است آقای وزیر اگر با یک آهنگ دانش آموزان دچار مشکل شود ایراد کار از خوده شماست . از طرف معلم بازنشسته
پاسخ ها
هما
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
ممنون همکار محترم.این آقای وزیر درک درستی از پرورش نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
16
پاسخ
یکی از این مثلا وزیر بپرسه نظرش راجع به هنرستان موسیقی چیه؟!
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
فقط سرود موسیقی چیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
0
پاسخ
سطح درک وفهم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
0
پاسخ
اقای وزیر وظیفه مدرسه ساختن به عهده کیست؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
0
پاسخ
چرا کامنتها را سلیقه ای میزارید؟ مثلا شما رسانه اید؟ یا دستوری از بالا باید اجازه بدن
شمس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
0
پاسخ
وزیر خودش یک شخص پیر و خسته است که فقط بواسطه لابی گری وزیر شده و اصلا لیاقت وزارت ندارد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
مریم مومن دابسمش عروسی‌اش را به اشتراک گذاشت
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
«پیوند مدفوع» جان ۳۵ بیمار را نجات داد
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
ادعای دیپلمات اروپایی درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران
چگونه جلوی F35 های دشمن را گرفتیم/ماجرای زدن MIG25 عراقی در آسمان اصفهان
لحظات کشتار یهودیان در سیدنی از 10 زاویه
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۳۳۱ نظر)
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۸۴ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۲۰ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۵ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۸۵ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۸۰ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۷۲ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005e96
tabnak.ir/005e96