چالش جدی در درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال

رئیس بیمارستان کودکان بهرامی با اشاره به آنچه که «اجرای شتابزده طرح درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال» خواند، ضمن تأکید بر لزوم تامین بودجه پایدار برای آن، هشدار داد که این طرح علاوه بر ایجاد مراجعات القایی و افزایش هزینه‌های دولت، با چالش‌های جدی در عدالت سلامت و پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها روبه‌روست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر یوسف مجتهدی، در ارتباط با طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال اظهار کرد: اغلب پزشکان تمایل دارند ارتباط مالی با بیمار خود نداشته باشند و حتی از رایگان شدن ویزیت بیماران خود ناراحت نیستند. قطع ارتباط پزشکان و بیماران از نظر مالی به سلامت نظام سلامت کمک می‌کند. اگر تصمیم بر این است حقوق پزشکان را بیمه‌ها پرداخت کنند، پرداختی‌ها می‌بایست با تعرفه مناسب باشد. طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال، اقدامی مثبت، اما شتابزده بود و هدف از اجرای این طرح، برطرف‌کردن بخشی از دغدغه مردم است.

رئیس بیمارستان کودکان بهرامی ادامه داد: نظام سلامت، نظامی در هم‌تنیده است و اجرای یک سیاست در یک بخش می‌تواند تبعاتی برای سایر بخش‌ها داشته باشد. اگر سیاستگذاران تصمیم گرفته‌اند که یک سیاست را در کشور اجرا کنند، بودجه و اعتبار لازم سیاست مدنظر خود را فراهم کنند. به طور مثال، اگر سیاستگذاران تصمیم گرفته‌اند درمان کودکان کمتر از ۷ سال را رایگان کنند، بودجه و اعتبار این سیاست را می‌بایست در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار دهند. هنگامی که با سازمان‌های بیمه‌گر سخن می‌گوییم اظهار می‌کنند که بودجه مشخصی برای این موضوع دریافت نکرده‌اند تا به تبع اعتبار دریافتی، سهم بیمارستان‌ها را پرداخت کنند. پویایی یک سیستم، وابسته به پرداخت مابه‌ازای تعهدی است که انجام می‌دهد.

این فوق‌تخصص نفرولوژی کودکان با بیان اینکه خدمات بیمارستان‌ها در هر ساعت شبانه‌روز انجام می‌شود، گفت: تصمیم بر این بود که هزینه‌های درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال در فواصل زمانی مشخص به حساب بیمارستان‌ها واریز شود، اما سازمان‌های بیمه‌گر این هزینه‌ها را به موقع پرداخت نمی‌کنند.

از طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال برای تصمیم‌های بعدی درس بگیریم

او با بیان اینکه درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال به بازنگری نیاز دارد، گفت: طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال، یک مداخله برای نظام سلامت کشور است و این اقدام می‌تواند راهنمای ما برای سایر اقدامات آینده باشد. طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال سبب افزایش مراجعات القایی شده، به طور مثال، بیمار بابت سرماخوردگی ساده به بیمارستان مراجعه می‌کند و خواهان درمان بیماری توسط یک فوق‌تخصص ریه کودکان است. سیستم نظام سلامت در نظر دارد که مشکلات نظام ارجاعی را برطرف کند این درحالیست که اجرای طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال سبب بروز مشکلات بیشتر شد.

او افزود: طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال، میزان توقع از نظام سلامت را افزایش داده و شاید توقع ایجاد شده را در تمام کشور نتوانیم پاسخ دهیم؛ به طور مثال، شاید فوق‌تخصص ریه کودکان در تمام کشور در دسترس نباشد. همچنین تصور نمی‌کنم که هیچ نظام سلامتی در هر نقطه‌ای از این دنیا بتواند در هر زمان خدمات فوق تخصصی در اختیار همه مراجعه‌کنندگان قرار دهد؛ چرا که تامین فوق‌تخصص ریه در هر ساعت شبانه‌روز بسیار هزینه‌بر است.

مجتهدی‌فر ادامه داد: همچنین به دلیل اینکه ویزیت یک پزشک عمومی با فوق‌تخصص ریه کودکان متفاوت است، هزینه بیشتری بر دولت تحمیل می‌شود. اگرچه جلوگیری از مراجعات القایی به فرهنگ‌سازی نیاز دارد، اما اگر مردم بدانند که برای مراجعه به یک پزشک فوق‌تخصص نسبت به پزشک عمومی می‌بایست هزینه بیشتری پرداخت کنند برای یک سرماخوردگی ساده به پزشک فوق‌تخصص مراجعه نمی‌کنند.

رئیس بیمارستان کودکان بهرامی با بیان اینکه حل مشکلات درمان رایگان کودکان به پژوهش‌های کاربردی در حوزه اقتصاد درمان نیاز دارد، گفت: متاسفانه، برخی افرادی که قادر به تامین هزینه‌های جاری یک بیمارستان مانند بیمارستان کودکان بهرامی هستند برای استفاده از درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال مراجعه می‌کنند. به طور مثال، یکی از مدیران کارخانه‌های مطرح صنایع غذایی کشور با مراجعه به بیمارستان از طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال استفاده کرد. ما در بیمارستان کودکان بهرامی بسیار خرسند می‌شویم افرادی که دارای دغدغه مالی هستند از طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال استفاده کنند، اما آیا استفاده رئیس کارخانه و افراد متمول از این طرح با عدالت همخوانی دارد؟ متاسفانه، شرایط برخی از افراد به نحوی است که کار و بیمه ندارند و حتی در صورت اجرای درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال بازهم باید هزینه‌های درمانی را پرداخت کنند؛ چرا که بیمه نیستند. آیا نظام سلامت راهکاری دارد که میان این دو گروه تمایز قائل شود؟ آیا ارائه‌کردن یک بسته به طور یکسان برای تمام افراد به معنای عدالت است؟

اجرای نظام ارجاع و احتمال بهبود طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال

وی ادامه داد: افرادی در جامعه حضور دارند که به معنای واقعی به طرح درمان رایگان کودکان نیاز دارند؛ هنگامی که آنها از این طرح استفاده می‌کنند، بسیار لذت بخش است. این در حالی است که برخی خانواده‌ها به طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال نیاز ندارند، اما به چند پزشک فوق‌تخصص طی یک روز مراجعه می‌کنند. وزارت بهداشت در راستای پیشگیری از مراجعات القایی در نظر دارد که نظام ارجاع را اجرا کند. من بر این باور هستم تا پیش از اجرای نظام ارجاع می‌بایست طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال را فقط در بخش بستری اجرا کنیم. علت اجرای طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال در بخش سرپایی مشخص نیست.

مجتهدی درباره طرح پیشنهادی خود برای درمان رایگان کودکان گفت: اگر شرایط به نحوی باشد که بودجه اختصاصی به منظور افراد نیازمند در اختیار نیازمندان قرار دهیم و از طریق مددکاری بیمارستان نسبت به شناسایی افراد نیازمند اقدام کنیم. متاسفانه، بسیاری از افراد نیازمند از پوشش بیمه‌ای محروم هستند و شاید با درآمد اختصاصی که در اختیار بیمارستان‌ها قرار می‌دهند به افراد نیازمند بیشتر کمک کنیم.