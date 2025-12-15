قیمت خودرو در بازار امروز 24 آذر

قیمت خودرو امروز 24 آذر 1403 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو تحت‌تاثیر عوامل کلان اقتصادی و شوک‌های روانی ناشی از نوسانات ارزی قرار گرفته است. جهش نرخ ارز، انتظارات تورمی را تشدید کرده و خودرو را بار دیگر به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای در ذهن فعالان بازار برجسته کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در سطح بازار، نتیجه این شرایط شکل‌گیری رکودی عمیق همراه با افزایش قیمت‌های اعلامی است. وضعیتی که در آن خریداران به امید کاهش قیمت‌ها دست نگه داشته‌اند و فروشندگان نیز با انتظار رشد بیشتر، تمایلی به عرضه واقعی ندارند.



قیمت خودروهای داخلی

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) نسبت به روز گذشته 50 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 350 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، ری‌را رشد بهای 40 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 100 میلیون تومان معامله شود.

اطلس GL نسبت به روز گذشته 47 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی 917 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، سهند E اتوماتیک افزایش قیمت 35 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با برچسب قیمتی یک میلیارد و 175 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

لوکانو L7 نسبت به روز معاملاتی پیشین 95 میلیون تومان گران شد تا با نرخ سه میلیارد و 850 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، لاماری ایما افزایش قیمت 80 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا نرخ سه میلیارد و 100 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

X33 کراس (اتوماتیک) افزایش بهای 94 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی قله یک میلیارد و 850 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، اکستریم SX افزایش بهای 70 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ سه میلیارد و 670 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

جک SR3 رشد بهای 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی 2 میلیارد و 20 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، کی‌ام‌سی T8 رشد بهای 50 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ 2 میلیارد و 890 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.

فیدلیتی الیت (5 نفره) نسبت به روز گذشته 90 میلیون تومان گران شد تا با نرخ سه میلیارد و 140 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از سوی دیگر، دیگنیتی پرایم رشد بهای 50 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 620 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.