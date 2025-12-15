میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پرسپولیس امروز شجاع‌تر بازی می‌کند

پیشکسوت پرسپولیس گفت: اوسمار به بازیکنان پرسپولیس دل و جرئت داده و همین امر سبب شده تا جسارت بازیکنان بالا برود و بدون ترس بازی کنند.
کد خبر: ۱۳۴۵۹۵۶
| |
659 بازدید
پرسپولیس امروز شجاع‌تر بازی می‌کند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پرسپولیس دیروز (یکشنبه) در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال با نتیجه یک بر صفر آلومینیوم اراک را شکست داد و موقتا به صدر جدول رده‌بندی رسید.

حسن شیرمحمدی، در ارزیابی از عملکرد تیم پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک، اظهار کرد: پرسپولیس بازی خوبی را برابر آلومینیوم به نمایش گذاشت و اگر بازی‌ها در زمین خودش و در ورزشگاه آزادی برگزار شود قطعا کیفیت بازی‌ها خیلی بهتر از این‌ها خواهد بود.

وی گفت: ابتدای فصل بازیکنان کمی ترسو و با استرس بازی می‌کردند، اما اوسمار به بازیکنان دل و جرئت داده و همین امر سبب شده تا جسارت بازیکنان بالا برود. مثلا فرشاد احمدزاده بازیکن بدی نیست، هر فوتبالیستی امکان دارد اشتباه کند اگر به او فرصت و زمان بدهند قطعا کیفیت خود را خواهد داشت. در کل پرسپولیس در چند بازی اخیر روند رو به رشدی داشته و زمان خوبی به این تیم شوک وارد شد. پرسپولیس هر چند ابتدای فصل امتیازات را از دست داد، اما هنوز هم جزو مدعیان است و شانس قهرمانی دارد.

شیرمحمدی یکی از ضعف‌های پرسپولیس را در خط دفاع عنوان کرد و خاطرنشان کرد: البته با شناختی که اوسمار از بازیکنان دارد یقین دارم این ضعف را به مرور زمان برطرف خواهد کرد.

او در ارزیابی از تیم آلومینیوم گفت: تیم بدی نبود، اما پرسپولیس سوار بازی بود و حتی می‌توانست به گل‌های بیشتری دست پیدا کند.

شیرمحمدی در خصوص بازیکنان خارجی پرسپولیس نیز خاطرنشان کرد: از بین بازیکنان خارجی پرسپولیس اورونوف یک سر و گردن از بقیه بازیکنان خارجی بالاتر است، البته خط هافبک پرسپولیس به خاطر سروش خیلی بهتر شده و در حقیقت بازیکنان در حال حاضر به خودباوری لازم رسیده‌اند و خود را پیدا کرده‌اند و این خودباوری در زمان وحید هاشمیان نبود و علتش را نمی‌دانم که آیا از سمت کادر فنی به آنها وارد نشد و یا خودشان نمی‌خواستند.

او در پایان افزود: جسارت و شجاعتی که الان در بازیکنان پرسپولیس می‌بینم در زمان هاشمیان این گونه نبود و ترسو بازی می‌کردند، الان روند آن‌ها رو به رشد و پیشرفت است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اوسمار ورزشگاه آزادی فرشاد احمدزاده بازیکن حسن شیرمحمدی آلومینیوم اراک
سناریوسازی علیه ایران و سپاه مسبوق به سابقه است/ جریان صهیونیستی با اتهام‌زنی به ایران اسلام‌هراسی را القا می‌کند
موافقان و مخالفان دولتی ورود بانک ها به میادین نفتی
انتخابات کمیته ملی المپیک روی خط تعویق؛ فرصت ثبات خسروی‌وفا تا لس‌آنجلس؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اوسمار: باید در قراردادم درباره موهایم بندی اضافه می‌کردم!
یک بازیکن جدید با استقلال قرارداد بست
پاسخ تند پیروانی به جواد خیابانی
ترکیب پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
خلاصه بازی پرسپولیس 1 - آلومینیوم اراک 0
پرسپولیس یک - آلومینیوم صفر؛ ادامه بردهای اقتصادی این بار با گلزنی بیفوما
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
مریم مومن دابسمش عروسی‌اش را به اشتراک گذاشت
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
«پیوند مدفوع» جان ۳۵ بیمار را نجات داد
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
ادعای دیپلمات اروپایی درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران
چگونه جلوی F35 های دشمن را گرفتیم/ماجرای زدن MIG25 عراقی در آسمان اصفهان
لحظات کشتار یهودیان در سیدنی از 10 زاویه
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۳۳۱ نظر)
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۸۴ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۲۰ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۵ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۸۵ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۸۰ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۷۲ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005e8y
tabnak.ir/005e8y