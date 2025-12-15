به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پرسپولیس دیروز (یکشنبه) در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال با نتیجه یک بر صفر آلومینیوم اراک را شکست داد و موقتا به صدر جدول ردهبندی رسید.
حسن شیرمحمدی، در ارزیابی از عملکرد تیم پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک، اظهار کرد: پرسپولیس بازی خوبی را برابر آلومینیوم به نمایش گذاشت و اگر بازیها در زمین خودش و در ورزشگاه آزادی برگزار شود قطعا کیفیت بازیها خیلی بهتر از اینها خواهد بود.
وی گفت: ابتدای فصل بازیکنان کمی ترسو و با استرس بازی میکردند، اما اوسمار به بازیکنان دل و جرئت داده و همین امر سبب شده تا جسارت بازیکنان بالا برود. مثلا فرشاد احمدزاده بازیکن بدی نیست، هر فوتبالیستی امکان دارد اشتباه کند اگر به او فرصت و زمان بدهند قطعا کیفیت خود را خواهد داشت. در کل پرسپولیس در چند بازی اخیر روند رو به رشدی داشته و زمان خوبی به این تیم شوک وارد شد. پرسپولیس هر چند ابتدای فصل امتیازات را از دست داد، اما هنوز هم جزو مدعیان است و شانس قهرمانی دارد.
شیرمحمدی یکی از ضعفهای پرسپولیس را در خط دفاع عنوان کرد و خاطرنشان کرد: البته با شناختی که اوسمار از بازیکنان دارد یقین دارم این ضعف را به مرور زمان برطرف خواهد کرد.
او در ارزیابی از تیم آلومینیوم گفت: تیم بدی نبود، اما پرسپولیس سوار بازی بود و حتی میتوانست به گلهای بیشتری دست پیدا کند.
شیرمحمدی در خصوص بازیکنان خارجی پرسپولیس نیز خاطرنشان کرد: از بین بازیکنان خارجی پرسپولیس اورونوف یک سر و گردن از بقیه بازیکنان خارجی بالاتر است، البته خط هافبک پرسپولیس به خاطر سروش خیلی بهتر شده و در حقیقت بازیکنان در حال حاضر به خودباوری لازم رسیدهاند و خود را پیدا کردهاند و این خودباوری در زمان وحید هاشمیان نبود و علتش را نمیدانم که آیا از سمت کادر فنی به آنها وارد نشد و یا خودشان نمیخواستند.
او در پایان افزود: جسارت و شجاعتی که الان در بازیکنان پرسپولیس میبینم در زمان هاشمیان این گونه نبود و ترسو بازی میکردند، الان روند آنها رو به رشد و پیشرفت است.