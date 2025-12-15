پیشکسوت پرسپولیس گفت: اوسمار به بازیکنان پرسپولیس دل و جرئت داده و همین امر سبب شده تا جسارت بازیکنان بالا برود و بدون ترس بازی کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پرسپولیس دیروز (یکشنبه) در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال با نتیجه یک بر صفر آلومینیوم اراک را شکست داد و موقتا به صدر جدول رده‌بندی رسید.

حسن شیرمحمدی، در ارزیابی از عملکرد تیم پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک، اظهار کرد: پرسپولیس بازی خوبی را برابر آلومینیوم به نمایش گذاشت و اگر بازی‌ها در زمین خودش و در ورزشگاه آزادی برگزار شود قطعا کیفیت بازی‌ها خیلی بهتر از این‌ها خواهد بود.

وی گفت: ابتدای فصل بازیکنان کمی ترسو و با استرس بازی می‌کردند، اما اوسمار به بازیکنان دل و جرئت داده و همین امر سبب شده تا جسارت بازیکنان بالا برود. مثلا فرشاد احمدزاده بازیکن بدی نیست، هر فوتبالیستی امکان دارد اشتباه کند اگر به او فرصت و زمان بدهند قطعا کیفیت خود را خواهد داشت. در کل پرسپولیس در چند بازی اخیر روند رو به رشدی داشته و زمان خوبی به این تیم شوک وارد شد. پرسپولیس هر چند ابتدای فصل امتیازات را از دست داد، اما هنوز هم جزو مدعیان است و شانس قهرمانی دارد.

شیرمحمدی یکی از ضعف‌های پرسپولیس را در خط دفاع عنوان کرد و خاطرنشان کرد: البته با شناختی که اوسمار از بازیکنان دارد یقین دارم این ضعف را به مرور زمان برطرف خواهد کرد.

او در ارزیابی از تیم آلومینیوم گفت: تیم بدی نبود، اما پرسپولیس سوار بازی بود و حتی می‌توانست به گل‌های بیشتری دست پیدا کند.

شیرمحمدی در خصوص بازیکنان خارجی پرسپولیس نیز خاطرنشان کرد: از بین بازیکنان خارجی پرسپولیس اورونوف یک سر و گردن از بقیه بازیکنان خارجی بالاتر است، البته خط هافبک پرسپولیس به خاطر سروش خیلی بهتر شده و در حقیقت بازیکنان در حال حاضر به خودباوری لازم رسیده‌اند و خود را پیدا کرده‌اند و این خودباوری در زمان وحید هاشمیان نبود و علتش را نمی‌دانم که آیا از سمت کادر فنی به آنها وارد نشد و یا خودشان نمی‌خواستند.

او در پایان افزود: جسارت و شجاعتی که الان در بازیکنان پرسپولیس می‌بینم در زمان هاشمیان این گونه نبود و ترسو بازی می‌کردند، الان روند آن‌ها رو به رشد و پیشرفت است.