یک مقایسه ساده: رانندگی در حالت مستی؛ ایران یا کانادا؟

به گزارش تابناک، در ایران، گواهینامه راننده ای که در حالت مستی پشت فرمان نشسته باشد، حداقل ۶ ماه ضبط می‌شود و ۱۰ نمره منفی (۲۰ نمره برای وسایل نقلیه عمومی) در سابقه او ثبت می‌گردد.

در صورت تکرار، گواهینامه ممکن است برای مدت طولانی‌تر یا حتی برای همیشه باطل شود. خودرو حداقل ۲۱ روز توقیف می‌شود و هزینه پارکینگ بر عهده مالک است. در برخی موارد، آزاد شدن خودرو تا پایان دادرسی به تعویق می‌افتد.

اگر تصادفی رخ دهد و کسی آسیب ببیند یا جان خود را از دست بدهد، راننده مست به عنوان مقصر اصلی شناخته می‌شود و علاوه بر پرداخت دیه کامل، ممکن است به حبس و محرومیت تا ۵ سال از رانندگی محکوم شود. شرکت‌های بیمه در ایران معمولاً خسارت را به زیان‌دیدگان پرداخت می‌کنند، اما بعداً مبلغ را از راننده مست مطالبه می‌کنند.

اما در کانادا اوضاع چگونه است؟

در کانادا (با تمرکز بر استان انتاریو که قوانین سختگیرانه‌ای دارد):حد مجاز الکل در خون برای رانندگان عادی ۰.۰۸ درصد است، اما از سال ۲۰۲۵ در برخی موارد به ۰.۰۵ درصد کاهش یافته است. برای رانندگان زیر ۲۱ سال، رانندگان تازه‌کار و رانندگان وسایل نقلیه سنگین، هیچ مقدار الکلی پذیرفته نیست (سیاست تحمل صفر).

اگر الکل خون بین ۰.۰۵ تا ۰.۰۸ درصد باشد (محدوده هشدار)، مجازات از تعلیق ۳ روزه گواهینامه و جریمه ۲۵۰ دلار کانادا شروع می‌شود و با تکرار، به تعلیق طولانی‌تر، شرکت در دوره‌های آموزشی و نصب دستگاه قفل الکل‌دار (که خودرو را در صورت وجود الکل استارت نمی‌زند) می‌رسد.

در موارد شدیدتر (الکل خون ۰.۰۸ درصد یا بالاتر یا خودداری از آزمایش):گواهینامه بلافاصله ۹۰ روز تعلیق می‌شود.

خودرو ۷ روز توقیف می‌شود. جریمه اولیه حدود ۵۵۰ دلار کانادا است.

پس از محکومیت کیفری:بار اول: حداقل یک سال محرومیت از رانندگی، دوره آموزشی اجباری و نصب دستگاه قفل الکل‌دار حداقل یک سال.

بار دوم (در مدت ۱۰ سال): سه سال محرومیت و سه سال دستگاه قفل.

بار سوم: محرومیت مادام‌العمر (که پس از ۱۰ سال ممکن است کاهش یابد).

جریمه نقدی حداقل ۱۰۰۰ دلار کانادا است و هزینه‌های وکیل و دادرسی معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار می‌شود.

هزینه بیمه خودرو برای چند سال به شدت افزایش می‌یابد و ممکن است ماهانه به ۱۰۰۰ دلار کانادا یا بیشتر برسد.

اما این پایان ماجرا نیست!