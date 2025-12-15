قتل وحشتناک جوان خاشی در شیراز

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ شامگاه یکشنبه، معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس اعلام کرد که فرد مظنون به قتل برای طی مراحل قانونی به دادسرا فرستاده شده است.
دستگیری سریع قاتل در شیراز
فرمانده انتظامی شیراز گزارش داد که یک مرد ۲۱ ساله به اتهام قتل در اطراف ارگ کریمخان زند دستگیر شد. این حادثه شامگاه ۱۸ آذرماه رخ داد و مأموران کلانتری ۱۱ زند بلافاصله پس از وقوع درگیری وارد عمل شدند و مظنون را دستگیر کردند.
جزئیات حادثه قتل
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در توضیحاتی اعلام کرد که نیروهای انتظامی پس از دریافت تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ که خبر از یک درگیری منجر به قتل میداد، سریعاً به محل حادثه در نزدیکی ارگ کریمخان زند اعزام شدند.
وی همچنین افزود که مأموران انتظامی توانستند مظنون به قتل را در اطراف محل وقوع درگیری شناسایی کنند و وی را دستگیر کنند.