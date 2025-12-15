میلی صفحه خبر لوگو بالا
کشف پرچم داعش در خودروی مهاجمان استرالیا

کمیسر پلیس ایالت نیو ساوت ولز استرالیا مال لانیون اعلام کرد که از خودروی مهاجمان حمله تروریستی روز یکشنبه، پرچم داعش پیدا شد.
کشف پرچم داعش در خودروی مهاجمان استرالیا

 لانیون خبرها درباره پیدا شدن پرچم داعش از خودروی مهاجمان حمله تروریستی در حومه سیدنی را تایید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کمیسر پلیس ایالت نیو ساوت ولز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت گزارش‌هایی مبنی بر اینکه پرچم سیاه داعش روی خودروی مهاجم انداخته شده بود، «بخشی از تحقیقات را تشکیل می‌دهد».طی تیراندازی دو مرد مسلح در جریان مراسم جشن یهودی حنوکا در این ایالت ساحلی استرالیا، تا کنون دست‌کم ۱۶ نفر کشته و شمار زیادی نیز محروح شده‌اند. یکی از مهاجمان در تبادل آتش با پلیس کشته شد.

کشف پرچم داعش در خودروی مهاجمان استرالیا


به گفته پلیس استرالیا، مهاجمان این حمله تروریستی «نوید اکرم» ۲۴ ساله‌ و پدر ۵۰ ساله و پسر او بودند. لانیون اعلام کرد که پلیس دیگر به دنبال مظنون دیگری نیست.کمیسر پلیس ایالت نیو ساوت ولز استرالیا مال لانیون، همچنین گفت که مهاجم جوان این حمله تروریستی که زخمی شده، احتمالا زنده می‌ماند. 

 

استرالیا سیدنی داعش پرچم داعش حمله تروریستی تیراندازی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
3
6
پاسخ
آمریکا و اسراییل کل دنیا رو به ترور خشونت و جنگ کشوندن
تهرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
2
10
پاسخ
فریب ناشیانه ای ست. کی تا حالا دیده که داعش علیه اسراِییل یا یهودیان اقدامی بکنه؟ داعش ساخته آمریکا و اسراییله.
