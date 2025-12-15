میلی صفحه خبر لوگو بالا
علم‌الهدی: مشهد جای گردشگر نیست!

بحث ما با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری این است که نوع گردشگری باید مشخص شود؛ گردشگری دینی با قداست مشهد تعریف شود و گردشگری تفریحی یا تاریخی در شهرهای دیگر. بنابراین، مشهد جایگاه گردشگری تفریحی ندارد و زائران برای زیارت می‌آیند.
علم‌الهدی: مشهد جای گردشگر نیست!

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه مشهد شهر گردشگر نیست بلکه شهر زائر است، عنوان کرد: گردشگر به مازندران می‌رود تا از جنگل و طبیعت سرسبز بهره ببرد و تفریح کند. اما در مشهد، اصطلاح «گردشگر» و «شهروند» جایگاهی ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه قدس؛ اخیراً برخی زائران عرب از عراق گفته‌اند که به جای مشهد قصد دارند به تهران بروند تا در متل قو تفریح کنند. این نشان می‌دهد که مشهد مقصد زیارت است و گردشگری در شهرهای دیگر مانند مازندران، اصفهان یا شیراز معنا پیدا می‌کند. بحث ما با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری این است که نوع گردشگری باید مشخص شود؛ گردشگری دینی با قداست مشهد تعریف شود و گردشگری تفریحی یا تاریخی در شهرهای دیگر. بنابراین، مشهد جایگاه گردشگری تفریحی ندارد و زائران برای زیارت می‌آیند.

آیت الله علم الهدی خاطرنشان کرد: در مسئله ورود بانوان به ورزشگاه، چند سال پیش در زمان وزارت آقای دکتر سجادی، موضوع را مطرح کردم. نظر فقهی من این است که ورود بانوان به ورزشگاه هیچ مانعی ندارد. بحث ما با آقای سجادی این بود که در ورزشگاه آزادی محلی مخصوص بانوان در نظر گرفته شود تا شور و هیجان آنان به مردان منتقل نشود. اگر بانوان در جایگاه ویژه خود بازی را تماشا کنند، اشکالی ندارد. اما اگر در کنار مردان باشند و هیجان و احساسات خود را بروز دهند، ممکن است ناهنجاری ایجاد شود. بنابراین، باید جایگاهی مجزا برای بانوان در نظر گرفته شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: در ورزشگاه ثامن نیز از ابتدا تأکید کردم که محلی برای بانوان در نظر گرفته شود. نظر من این است که بانوان می‌توانند در ورزشگاه حضور داشته باشند و بازی را تماشا کنند، اما باید جایگاه آنان جدا باشد تا هیجان و احساساتشان به مردان منتقل نشود. بنابراین، من نه مخالف حضور بانوان در ورزشگاه هستم و نه موافق حضور آنان در شرایط فعلی؛ بلکه معتقدم با ایجاد جایگاه ویژه برای بانوان، حضور آنان هیچ اشکالی ندارد.

وی درباره روش صحیح امر به معروف در عرصه حجاب و مقابله با ناهنجاری بی‌حجابی نیز تأکید کرد: بدترین نوع مواجهه در این زمینه برخورد احساسی است. به‌محض دیدن دختر بی‌حجاب یا کسی که کشف حجاب کرده و روسری ندارد یا بدنش آشکار است، نباید با توهین و نشان دادن نفرت با حالت و چهره برخورد احساسی کرد. باید همانند مواجهه با بیماریِ یک عزیز، دلسوزانه و صمیمانه رفتار کرد: «این برایت خوب نیست، استفاده نکن.»
در نوشتار و گفتار نیز باید منطقی سخن گفت؛ در بحث نهاد خانواده و صیانت از حریم زن، ادبیات باید منطقی و استدلالی باشد، نه صرفاً امر و نهی به «با حجاب باشید». باید گفت: «شما در محیط اجتماع نیازمند صیانت هستید؛ شما انسان آزاده و دارای شخصیت والایید؛ نباید فرد هرزه‌ای شما را در گذرگاهِ استمتاع جنسی قرار دهد.» با چنین منطق و ادبیاتی، در صحبت‌ها و مقالات وارد شویم و برخورد احساسی نکنیم.

آیت الله علم الهدی افزود: مشکلی که اکنون در برخی تشکل‌های عفاف و حجاب وجود دارد این است که دوستان خودمان هم گاهی گوش نمی‌دهند و بارها گفته‌ام این است که در تشکل‌های حجاب، خود را «تافته جدا بافته» از زن بی‌حجاب فرض نکنید. این‌گونه برخوردها پذیرش ندارد. ابتدا زمینه دوستی و ارتباط عاطفی را فراهم کنید، سپس در حاشیه همان رابطه دوستانه، منطقی و آرام مسئله را طرح کنید و توضیح دهید.

پیشنهاد من این بوده که «طرح کافه‌گفت‌وگو» را در پارک‌ها و فضاهای عمومی اجرا کنیم تا خانم‌ها بنشینند و با هم گفت‌وگو کنند؛ شاید این روش مؤثرتر باشد. در برخورد با بی‌حجابی، دفاع از حجاب زمانی مؤثرتر است که از احساسات فاصله بگیریم؛ آنگاه کلام ما تأثیر بیشتری خواهد داشت و نقش‌آفرینی‌اش افزون‌تر می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
سید احمد حسینی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
8
155
پاسخ
ایالات تکنفره مشهد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
9
134
پاسخ
کلا تیتش اینه که مشهد رو مصادره کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
10
93
پاسخ
این جمله:

من نه مخالف حضور بانوان در ورزشگاه هستم و نه موافق حضور آنان

کلاً بی معنی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
2
38
پاسخ
بخصوص از مانی تولید جنابعالی واقعا کردگری تفریحی معنی میدهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
7
145
پاسخ
ولایت خودگردان مشهد ! کی شما رو والی مشهد کرده که برای 90 میلیون ایرانی تصمیم میگیری؟ من دوست دارم برم زیارت کنم بعد برم طرقبه تفریح ، یک سرم برم به نادرشاه بزنم

حالا جالبه ایشون با این تفکرات استاد راهنمای دکترای سعید جلیلی بوده ، بعد میگن چرا وضع مملکت اینه
پاسخ ها
ناشناس
| Japan |
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
من هرموقع مشهد رفته ام به فردوسی هم رفته ام و حتا خودم را ملزم می کنم من ایرانیم .
ناشناس
|
Japan
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
4
102
پاسخ
مشهد هم ظرفیت گردشگری دارد دلیلی ندارد اگر کسی برای زیارت رفت به اماکن گردشگری نروند این چه نسبتی با اسلام دارد در سوره جمعه بصراحت آمده پس از نماز در زمین منتشر شوید این یعنی چه یعنی به نقاط دیدنی و تفریحی بروید .کجا گفته شده تفریح اشکال دارد ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
6
50
پاسخ
چشششششم
پویا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
3
70
پاسخ
شهروند معنا نداره!؟ :))
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
1
62
پاسخ
تو چه کاره ای؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
2
57
پاسخ
تا کی ؟؟؟
