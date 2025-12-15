عراقچی وارد پایتخت بلاروس شد

وزیر امور خارجه ایران در رأس هیأتی و به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات ارشد بلاروس وارد مینسک شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نخستین سفر رسمی دوجانبه‌اش و به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات عالی‌رتبه بلاروس امشب (یکشنبه) ۲۳ آذرماه وارد مینسک شد و در بدو ورود مورد استقبال یوگنی وروبیف مدیرکل آسیا و آفریقای وزارت خارجه بلاروس، سفیر ایران و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در مینسک قرار گرفت.

وی در این سفر قرار است با الکساندر لوکاشنکو رئیس‌جمهور، ماکسیم ریژنکوف وزیر امور خارجه و همچنین دبیر شورای امنیت ابن کشور دیدار و درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به گفت‌وگو بپردازد.

حسن قشقاوی نماینده مجلس، اسماعیل بقائی سخنگو و منوچهر مرادی دستیار وزیر و مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه از جمله همراهان عراقچی در این سفر هستند.

عراقچی پیش از این در سفری که مسعود پزشکیان به بلاروس داشت، او را همراهی کرده بود. ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ مسعود پزشکیان در دومین مرحله از سفر خود پس از ایروان به مینسک پایتخت بلاروس رفت. سفری که بعد از ۱۸ سال در سطح ریاست جمهوری ایران به بلاروس انجام می‌شد. در آن سفر مقامات عالی‌رتبه ایران و بلاروس، در حضور رؤسای جمهور ۲ کشور، ۱۲ سند همکاری در حوزه‌های سیاسی، حقوق بین‌الملل، گردشگری، هنری، رسانه‌ای، بهداشت و سلامت، دارویی، صنعتی، محیط زیست، مناطق آزاد، صنعتی و ویژه اقتصادی و سرمایه‌گذاری به امضا رساندند. همچنین پزشکیان و الکساندر لوکاشنکو نیز در این مراسم، بیانیه مشترک سفر را امضا کردند.

در سفر عراقچی به مینسک قرار است سه سند امضا شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران همچنین قرار است در ادامه این سفر به مسکو برود.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی ۱۶ آذرماه از سفر عراقچی به بلاروس و همچنین روسیه خبر داد و این سفرها را در ادامه رایزنی‌های مستمر ایران با مقامات این دو کشور برشمرد.

بقائی امروز ۲۳ آذرماه نیز در نشست هفتگی با خبرنگاران سفر عراقچی به بلاروس و روسیه را سفر مهمی خواند.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: این سفر در ادامه رایزنی‌های منظمی است که بین ایران و روسیه و بلاروس وجود دارد. در سفر به بلاروس قرار است علاوه بر وزیر خارجه با رئیس جمهور و برخی مقام‌های دیگر بلاروس صحبت شود و درباره ابعاد مختلف روابط اعم از اقتصادی و تجاری رایزنی صورت گیرد. دو سه سند آماده شده در حوزه‌های مختلف همکاری که قرار است بحث و امضا شود.

بقائی در مورد روسیه هم بیان کرد: علاوه بر دیدار با وزیر خارجه روسیه با نمایندگان دوما جلساتی پیش بینی شده و قاعدتا در این دیدار در مورد طیف متنوعی از موضوعات مورد علاقه دو طرف اعم از روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو خواهد شد