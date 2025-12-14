سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی بانک ملی در صنایع ریسندگی کشور

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این واحد صنعتی در زمینی به مساحت ۴.۵ هکتار احداث شده و با بهرهگیری از جدیدترین فناوریها و ماشینآلات روز دنیا، ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰۰ تن انواع نخ پنبه شانهشده و اپناِند را داراست.
محصولات این کارخانه بهعنوان ماده اولیه راهبردی، به طور مستقیم در صنایع تولید پارچه و پوشاک کشور مورد استفاده قرار میگیرد و نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش صنعت نساجی و کاهش وابستگی به واردات ایفا میکند.
بانک ملی ایران در اجرای این پروژه صنعتی بزرگ، با ایفای نقشی محوری در تامین منابع مالی و پرداخت تسهیلات، زمینه تحقق این سرمایهگذاری کلان را فراهم کرده است.
حمایت هدفمند بانک ملی ایران از این واحد تولیدی، جلوهای روشن از رویکرد این بانک در پشتیبانی عملی از تولید ملی، سرمایهگذاری مولد و توسعه صنایع پیشران کشور به شمار میرود.
برای راهاندازی این کارخانه، مجموعا ۲ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گرفته و با آغاز به کار رسمی آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۸۰ نفر از جوانان و نیروهای متخصص استان یزد فراهم شده که نقش قابل توجهی در رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و تقویت زیرساختهای صنعتی منطقه خواهد داشت.
بهره برداری از این واحد ریسندگی با تکیه بر ظرفیتهای فنی، سرمایهگذاری گسترده و حمایت بانک ملی ایران، گامی موثر در تثبیت جایگاه استان یزد بهعنوان یکی از قطبهای اصلی صنعت نساجی کشور محسوب میشود.