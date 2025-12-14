سکه طرح جدید به ۱۴۰ میلیون و ۶۰۰ تومان رسید!

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062f\u0631 \u0633\u0627\u06cc\u062a \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f\u06cc\u0647 \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0637\u0644\u0627 \u0641\u0631\u0648\u0634\u0627\u0646\u060c \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0647\u0631 \u0633\u06a9\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0648 \u06f6\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f.\n\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0630\u06a9\u0631 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0647\u0631 \u06af\u0631\u0645 \u0637\u0644\u0627\u06cc \u06f1\u06f8 \u0639\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u06f1\u06f3 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0648 \u06f2\u06f2\u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0647 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f.