رهبر انقلاب پیام تسلیت صادر کردند

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب، متن پیام حضرت آیتالله خامنهای در پی درگذشت حجتالاسلام شاهچراغی به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت عالم مجاهد و خدوم مرحوم حجةالاسلام آقای حاج سیدمحمد شاهچراغی رحمةاللهعلیه را به مردم شریف استان سمنان و ارادتمندان و علاقهمندان ایشان و بویژه خاندان محترم شاهچراغی و خانوادهی آن مرحوم تسلیت عرض میکنم.
سالها امامت جمعهی سمنان و انس با عناصر انقلابی و جوانان و دیگر خدمات مردمی ایشان، از جملهی امتیازات این سیّد بزرگوار و مستوجب تفضلات الهی است، رحمةاللهعلیه.
سیّدعلی خامنهای
۲۳ آذر ۱۴۰۴