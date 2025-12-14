علت لغو نشست خبری ساپینتو پیش از دیدار استقلال

به گزارش تابناک، محمود داودینژاد مدیر روابط عمومی هیات فوتبال استان لرستان عصر یکشنبه در توضیح علت برگزار نشدن نشست خبری پیش از دیدار استقلال تهران و خیبر خرمآباد، اظهار داشت: قرار بود در این ساعت در خدمت «ریکاردو ساپینتو» سرمربی باشگاه استقلال برای نشست خبری پیش از مسابقه باشیم، اما این نشست به دلایلی برگزار نشد.
وی افزود: به دلیل دیر رسیدن پرواز تیم استقلال به خرمآباد، برنامههای این تیم با تأخیر مواجه شد و همین موضوع باعث شد نشست خبری پیش از بازی لغو شود.
مدیر روابط عمومی هیات فوتبال لرستان ادامه داد: پس از ورود اعضای تیم استقلال، کادر فنی این تیم درگیر جلسه آنالیز فنی بود و به همین دلیل امکان حضور سرمربی در نشست خبری فراهم نشد.
داودینژاد با اشاره به پیگیریهای انجامشده گفت: بنده با مدیر رسانهای تیم استقلال مذاکرات و پیگیریهای زیادی انجام دادم تا این نشست برگزار شود، اما متأسفانه به دلیل محدودیت زمانی و شرایط پیشآمده، امکان حضور در نشست خبری فراهم نشد.