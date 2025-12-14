جای یک بند در قراردادم با پرسپولیس خالیست

به گزارش تابناک، اوسمار ویرا در نشست خبری پس از برتری یک بر صفر پرسپولیس امروز (یکشنبه) مقابل آلومینیوم اراک، گفت: فکر کنم قبل از اینکه پیشنهاد پرسپولیس را قبول می‌کردم باید بندی در قراردادم به خاطر زیاد شدن موهای سفیدم اضافه می‌کردم. بازی راحت در لیگ نداریم. امروز هم همینطور بود، مخصوصا در نیمه دوم. خیلی روشن است باید در برخی موارد بهتر شویم. مطمئنا با بهتر شدن می‌توانیم بهتر بازی کنیم.

سرمربی پرسپولیس افزود: حتما باید نکات مثبت را هم ببینیم و تقویت کنیم. روی گل با یک کار هماهنگ شده و تمرین شده به گل رسیدیم. از همه تیم بخاطر تلاششان تشکر می‌کنم. در خطوط جلو باید بهتر شویم تا کار را تمام کنیم.

وی درباره اینکه به نظر می‌رسد بعد از گل پرسپولیس در لاک دفاعی رفت، خاطرنشان کرد: این را قبول نمی‌کنم که در فاز دفاعی رفتیم. نیمه اول بازی دست ما بود و شانس‌های زیادی داشتیم. در نیمه دوم آن‌ها رو به جلوتر بودند که طبیعی بود تهاجمی‌تر بازی کنند.

اوسمار درباره اینکه برخی معتقدند پرسپولیس خیلی مطمئن بازی نکرد و تا دقیقه ۹۰ امکان گلزنی حریف وجود داشت، گفت: فوتبال خوب زمین خوب می‌خواهد. خدابنده‌لو وقتی می‌خواست توپ به او برسد چند بار بالا و پایین می‌شد. عادت ندارم از داوری، زمین یا بازیکن مصدوم بگویم اما بازی خوب زمین خوب می‌خواهد. در کل بازیکنانم کاری را که می‌خواستیم انجام دادند و از فضاهای خالی استفاده کردند.

سرمربی پرسپولیس درباره اظهارات سرمربی آلومینیوم مبنی بر اینکه زشت است پرسپولیس دفاعی بازی کند، گفت: ندیدم که تیمم دفاعی بازی کند اما برای حریف‌هایم احترام قائلم.

وی درباره برد دشوار پرسپولیس در این بازی نیز گفت: همه چیز به اعتماد به نفس بازیکنان بستگی دارد. میلاد محمدی همیشه همراه تیم بوده و خوب کار کرده است.

وی درباره نتایج خوب او با پرسپولیس که باعث همدلی میان تماشاگران و مجموعه تیم شده و اینکه این تیم چقدر با پرسپولیس مد نظر او فاصله دارد، گفت: فوتبالی که تماشاگران دوست نداشته باشند اعتراض می‌کنند. در برزیل هم همینطور است. نقاط ضعفی داریم که باید برطرف کنیم تا فوتبال مدنظر تماشاگران را پیاده کنیم.