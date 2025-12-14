جوان ۱۹ ساله بر سر پارک خودرو، قاتل شد

دادستان شهرستان پارس آباد گفت: قاتلی که یک جوان ۲۵ ساله را با سلاح سرد در این شهرستان به قتل رسانده و متواری شده بود، در کمتر از ۱٠ ساعت شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش تابناک، فیروز فرهانی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۹:۳۵ روز یکشنبه ۲۲ آذرماه به دنبال وقوع یک قتل در روستای اجیرلو شهرستان پارس آباد بلافاصله مأموران انتظامی پارس‌آباد به محل اعزام شدند که در تحقیقات بیشتر متوجه شدند، یک جوان ۲۵ ساله بر اثر اصابت چاقو فوت کرده است.

وی افزود: پس از بررسی‌ها و تحقیقات پلیسی، قاتل که یک جوان ۱۹ ساله بود بلافاصله شناسایی شده و با دستور قاطع قضائی و اقدامات فنی نیروهای فراجا و پلیس تخصصی، در کمتر از ۱٠ ساعت دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پارس آباد با بیان اینکه قاتل با قرار تأمین متناسب روانه بازداشت گردید، تصریح کرد: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و مراحل قانونی رسیدگی به آن در حال انجام است.

گفتنی است، این قتل بر اثر مشاجره بر سر پارک خودرو در اجیرلو رخ داده است