پرسپولیس یک - آلومینیوم صفر؛ ادامه بردهای اقتصادی این بار با گلزنی بیفوما

دیدار تیم‌های پرسپولیس و آلومینیوم اراک با پیروزی شاگردان اوسمار به پایان رسید. تک گل بازی را تیوی بیفوما برای سرخ‌ها به ثمر رساند. تراکتور هم موفق به کسب سه امتیاز بازی برابر پیکان شد.
پرسپولیس یک - آلومینیوم صفر؛

تیوی بیفوما در دقیقه ۳ دیدار با آلومینیوم توانست گل اول بازی را بزند و پرسپولیس را پیش بیندازد. این نخستین گل بیفوما با پیراهن پرسپولیس محسوب می‌شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت های هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال از امروز با برگزاری دو دیدار حساس آغاز شد. امروز دو مدعی اصلی قهرمانی یعنی تراکتور و پرسپولیس به مصاف حریفان خود رفتند.

تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 16:15 در ورزشگاه شهدای شهر قدس با قضاوت حسن اکرمی مقابل آلومینیوم اراک قرار گرفت. تیم اوسمار ویه‌را که در هفته های اخیر به ثبات نسبی دست یافته و در امتیازگیری موفق بوده، به دنبال تثبیت جایگاهش در بالای جدول بود و در سمت مقابل، شاگردان مجتبی حسینی که تیمی با دوندگی بالا و فوتبال فیزیکی‌ شناخته می‌شوند‌، قصد داشتن مانند تعدادی از دیدارهای پیشین، حریفی سرسخت و دردسرساز برای سرخپوشان تهرانی باشند و دست خالی نمانند.

پرسپولیس در نیمه اول در اکثر دقایق صاحب توپ و میدان بود و بارها به دروازه آلومینیوم نزدیک شد، اما بی‌دقتی بازیکنان این تیم در ارسال پاس‌های آخر باعث شد تا موقعیت‌ها یکی پس از دیگری از دست برود. هرچند شاگردان اوسمار خیلی زود به گل دست یافتند و موفق شدند در دقیقه 3 دروازه تیم میهمان را باز کنند. روی نفوذ خوب میلاد محمدی و پاس در عرض این بازیکن، تیوی بیفوما موفق شد با یک بغل پای دقیق نام خود را به عنوان گلزن این بازی ثبت کند.

در نیمه دوم، اکثر دقایق شاهد بازی پایاپایی بودیم و هیچکدام از تیم‌ها نتوانستند موقعیت چندان جدی را روی دروازه‌ها خلق کنند. کیفیت بد چمن ورزشگاه شهدای شهر قدس نیز عاملی بود تا شاهد بازی چندان خوبی نباشیم. شاگردان اوسمار با این برد، ۲۵ امتیازی شدند و بار دیگر موقتاً به صدر جدول صعود کردند. این برد، چهارمین پیروزی اوسمار در پنجمین بازی‌اش روی نیمکت پرسپولیس بود.

ترکیب ابتدایی دو تیم

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، حسین کنعانی‌زادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، سروش رفیعی، تیوی بیفوما، اوستون ارونوف و علی علیپور.

ترکیب آلومینیوم اراک: محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیر محمد هوشمند، امیر نوری، امین جهان کهن، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزی فرد، یاسی جرجانی، علی وطن دوست، عباس کهریزی و رحمان جعفری

به گزارش تابناک، در دیگر دیدار مهم امروز، تیم‌های تراکتور و پیکان در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به مصاف هم رفتند و شاگردان اسکوچیچ توانستند سه امتیاز این بازی را از آن خود کنند. شاهین توکلی (پیکان)، امیرحسین حسین زاده و مهدی هاشم نژاد (تراکتور)، در این دیدار گل زدند.

در این بازی ابتدا تیم پیکان با گل شاهین توکلی در دقیقه ۶ از تراکتور پیش افتاد، اما خیلی زود امیرحسین حسین‌زاده در دقیقه ۱۰ کار را برای تیم میزبان به تساوی کشاند و در ادامه نیز مهدی هاشم‌نژاد در دقیقه ۷۳ گل دوم تیم اسکوچیچ را وارد دروازه پیکان کرد تا تراکتوری‌ها پس از دو تساوی متوالی، این بار پیروز از زمین خارج شوند.

پرسپولیس آلومینیوم اراک تیوی بیفوما اوسمار تراکتور اسکوچیچ
