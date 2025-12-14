گاف امیرحسین ثابتی سوژه شد!

به گزارش تابناک به نقل از میزان، امیرحسین ثابتی منفرد نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، پردیس و شمیرانات با انتشار مطلبی در یکی از شبکههای اجتماعی آمار تعداد زندانیان مهریه در سراسر کشور را ۲۵ هزار نفر اعلام کرده است. این در حالی است که آمار بهروز و به لحظه تعداد زندانیان مهریه در سراسر کشور با اختلاف بسیار چشمگیر پایینتر از عدد اعلام شده است. اعلام آمار تعداد زندانیان مهریه از سوی یک نماینده مجلس بدون علم و آگاهی جز سوژه دادن دست رسانههای معاند و مغرض منفعت دیگری ندارد و پیشنهاد میشود در این زمینه ضمن استعلام از مراجع قضایی آمار درست و دقیق را با استناد به مراجع قضایی اعلام کند. البته بعد از اعلام آمار ۲۵ هزار نفر امیرحسین ثابتی در یک اصلاحیه مجدد اعلام میکند که آمار ۲۵ هزار نفر برای تمام محکومان مالی است و زندانیان مهریه بخشی از این ۲۵ هزار نفر هستند. این در حالی است که آمار ۲۵ هزار نفر مربوط به محکومان مالی هم مقرون به صحت نیست و آمار واقعی عددی پایینتر از عدد اعلام شده است.