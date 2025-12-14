مدیرعامل شرکت صنایع غذایی پدیدار، نشان عالی «مدیر سال» را دریافت کرد

در دهمین دوره اجلاس ملی «نشان عالی مدیر سال»، که با حضور و حمایت نهادهای مؤثری چون وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، از مدیران برتر و ارزش‌آفرین کشور تجلیل به عمل آمد.

به گزارش تابناک، در این اجلاس، سرکار خانم مهندس ضرغام‌زاده، مدیرعامل شرکت صنایع غذایی *پدیدار*، به‌پاس سال‌ها مدیریت جهادی، نوآوری و نقش بی‌بدیل در توسعه صنعت غذا، مفتخر به دریافت این نشان افتخار شد.

پیشینه درخشان و معیارهای انتخاب

این تجلیل بر پایه ارزیابی جامع کمیته داوران از شاخص‌های کلانی چون کارآفرینی، ایجاد اشتغال پایدار، نوآوری در تولید و توسعه صادرات صورت پذیرفت. سر کار خانم مهندس ضرغام‌زاده با هدایت هوشمندانه مجموعه تحت مدیریت خود، شرکت *صنایع غذایی پدیدار* را از یک واحد تولیدی نوپا به یک غول صنعتی پیشرو با بیش از ۸۰ پروانه ساخت و ظرفیت دریافتی گوجه فرنگی جهت تولید رب در هر کارخانه حدودا ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ تن در روز است.

از مهم‌ترین دستاوردهای ایشان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-بنیان‌گذاری و توسعه صنعتی پایدار: تأسیس و توسعه این مجموعه بزرگ تولیدی از سال ۱۳۷۹ در منطقه ساوجبلاغ، که به عنوان یک کانون اشتغال‌زایی و محرک اقتصادی در منطقه شناخته می‌شود.

۲-تنوع‌بخشی هوشمند به سبد محصولات: حرکت از تولید اولیه رب گوجه‌فرنگی و سس به سوی ایجاد یک سبد محصولات گسترده و پرمتقاضی شامل انواع رب، سس‌های تخصصی (سرد، گرم، میوه‌ای و تند) و ترشیجات باکیفیت.

۳-تعهد راسخ به کیفیت و سلامت: پایبندی بی‌چون و چرا به استفاده از بهترین مواد اولیه کشاورزی و استقرار سیستم‌های کنترل کیفیت پیشرفته در محیطی کاملاً بهداشتی و به کمک تجهیزات مدرن و نیروی انسانی متخصص.

لازم بذکر است، صنایع غذایی *پدیدار* در سال ۱۳۷۹ با مأموریت تولید محصولات غذایی سالم و باکیفیت بر پایه کشاورزی داخلی تأسیس شده که امروزه به عنوان یکی از نام‌های مطمئن و پیشرو در صنایع تبدیلی کشاورزی کشور شناخته می‌شود و محصولات آن با برند *پدیدار*، به‌عنوان نماد «طعم بی‌نظیر و سلامت» بر سر سفره میلیون‌ها مصرف‌کننده ایرانی و در بازارهای منطقه‌ای حاضر است.

دریافت نشان عالی مدیر سال توسط سرکار خانم مهندس ضرغام‌زاده، فراتر از یک موفقیت فردی، تأییدی ملی بر الگوی مدیریتی اثربخش، متکی بر دانش، اخلاق و عزم ملی برای توسعه صنعتی خودکفا و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره غذایی کشور است. این موفقیت را به ایشان، خانواده بزرگ *صنایع غذایی پدیدار* و تمامی فعالان صنعت غذا تبریک می‌گوییم.