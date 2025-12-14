میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پشت‌پرده خبرسازی علیه مسئولان قضایی دادگستری تهران

حساب‌های وابسته به جریان‌های معاند، ادعاهای غیرمستند درباره بازداشت و نقش برخی مقامات قضایی منتشر کردند.
کد خبر: ۱۳۴۵۸۴۱
| |
7947 بازدید
پشت‌پرده خبرسازی علیه مسئولان قضایی دادگستری تهران

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در روز‌های اخیر موجی از خبرسازی هدفمند در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) از سوی تعدادی از حساب کاربری وابسته به جریان‌های معاند خارج‌نشین آغاز شد که به‌صورت معنادار با یک متن واحد و ادعا‌های مشابه بازنشر شد.

بررسی محتوای منتشرشده نشان می‌دهد حساب‌های کاربری شناخته‌شده در فضای رسانه‌ای معاند، از جمله حساب‌هایی منتسب به چهره‌های رسانه‌ای خارج از کشور، به‌طور همزمان مدعی شده‌اند که شخصی به نام علی کاظمی خوبستانی بازداشت شده و بازداشت وی به شبکه‌ای موسوم به «ارتباطات مخفی» در سطوح بالای قضائی و انتظامی مرتبط است و حتی در مواردی این حساب‌های کاربری پا را فراتر گذاشته و ادعا‌هایی درباره بازداشت یا نقش داشتن برخی مقامات قضائی و انتظامی مطرح کرده‌اند که هیچ‌گونه سند رسمی نداشته و صرفاً در قالب عملیات روانی بازنشر شده است.

مرکز رسانه قوه قضائیه همزمان با مطرح شدن ادعا‌های مورد اشاره، با صدور اطلاعیه‌ای بدون ذکر اسامی، صراحتاً از آغاز تحقیقات در پرونده جدید مبارزه با فساد خبر داد و به‌صورت غیرمستقیم، فضاسازی‌ها و شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی را خبرسازی و القائات نادرست توصیف کرد.

با وجود این تکذیب رسمی، اما چند روز بعد یکی از نمایندگان تهران در مجلس و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در اقدامی بحث‌برانگیز، نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه منتشر کرد که در آن، نه‌تنها نام متهمان پرونده ذکر شده، بلکه از تعابیری استفاده شده که عملاً به شایعات منتشرشده از سوی حساب‌های کاربری معاند ضریب داده است؛ از جمله اشاره به اینکه عنوان می‌شود که پشت این پرونده شبکه مخوف ارتباطی در حد رئیس کل دادگستری و برخی متولیان انتظامی و… هستند.

این در حالی است که طرح چنین ادعاهایی، آن هم پس از تکذیب رسمی فضاسازی‌ها، از سوی یک نماینده مجلس، به‌جای صیانت از امنیت روانی جامعه و جلوگیری از تشویش افکار عمومی، ناخواسته در امتداد همان خط رسانه‌ای‌ای قرار می‌گیرد که از روز‌های نخست بازداشت متهم، از خارج از کشور هدایت شده است.

نکته قابل توجه آنکه این الگوی خبرسازی مسبوق به سابقه است. پیش‌تر نیز پس از آغاز رسیدگی به پرونده‌هایی نظیر پرونده چای دبش، برخی عناصر رسانه‌ای وابسته به جریان معاند، با انتشار ادعا‌های مشابه، تلاش کردند مسئولان قضائی خط مقدم مبارزه با فساد از جمله برخی از مسئولان قضائی دادگستری استان تهران را هدف تخریب و عملیات روانی قرار دهند؛ رویکردی که نشان می‌دهد هر بار با جدی‌شدن برخورد با مفاسد اقتصادی، موجی از حملات رسانه‌ای سازمان‌یافته علیه دستگاه قضائی شکل می‌گیرد.

کارنامه برخی مسئولان قضائی که امروز هدف این فضاسازی‌ها قرار گرفته‌اند نیز نشان می‌دهد آنها در سال‌های گذشته نقش مؤثری در رسیدگی به پرونده‌های مهم فساد، از جمله پرونده اکبر طبری، پرونده برخی مدیران اجرایی سابق و همچنین رسیدگی به پرونده‌های درون‌قوه‌ای داشته‌اند که با نظارت مستقیم این اشخاص به سرانجام رسیده است.

خبرسازی اخیر نه یک اتفاق تصادفی، بلکه بخشی از یک عملیات هماهنگ رسانه‌ای است که با هدف تضعیف جریان مبارزه با فساد و بی‌اعتبارسازی نهاد‌های قضائی طراحی شده و بازتولید ناخواسته آن در داخل کشور، می‌تواند به تشدید همان اهداف کمک کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پشت پرده خبرسازی فضای رسانه‌ای معاند بازداشت مقامات قضایی فضاسازی
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
۴ علامت نادیده‌گرفته شده سرطان پروستات
حقایق شوکه‌کننده درباره موبایل‌های کره‌شمالی
بی‌حوصله هستید این ویتامین‌های بدنتان کم است
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند
عراقچی وارد پایتخت بلاروس شد
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟
آمریکا یک‌چهارم موشک‌های رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل مقابل ایران مصرف کرد
قیمت شیرخام و چهار محصول لبنی اعلام شد
رقیب المپیکی علیرضا حیدری به حبس محکوم شد
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
وقتی بازیکن تیم ملی به خاطر کانال ۱۸+ خط خورد!
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e77
tabnak.ir/005e77