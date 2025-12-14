میلی صفحه خبر لوگو بالا
معصومه آقاپور:

زنان رکن  اصلی سرمایه انسانی/اعتماد به مدیریت زنان در صنعت نفت و گاز

مشاور رییس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی و عضو شورای عالی بورس در مراسم گرامی‌داشت مقام زن و روز مادر ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: تأثیرگذاری بانوان در بخش نهادهای مالی قابل ستایش است.
زنان رکن  اصلی سرمایه انسانی/اعتماد به مدیریت زنان در صنعت نفت و گاز
 
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، معصومه آقاپور تاکید کرد: در شرایط فعلی باید نگاه متفاوتی به توانمندی زنان داشته باشیم چراکه زنان امروز ایران رکن اصلی سرمایه انسانی محسوب می‌شوند. برخلاف آنکه در گذشته اقتصاد و مدیریت کشورها بر اساس منابع طبیعی بود؛ اقتصاد جهان امروز بر مبنای دانش، مهارت و مدیریت سرمایه انسانی است و در این مسیر باید زنان دیده شوند وگرنه توانایی نیمی از جامعه از بین خواهد رفت. 
وی با اشاره به  اهمیت میزان و سهم زنان از کرسی‌های دانشگاه افزود: پس از انقلاب در سال‌های ١۴٠٢ و ١۴٠٣ شاهد رشد روز افزون فارغ‌التحصیلان زن بودیم و این رشد به ویژه در رشته‌های مالی، حسابداری و اقتصاد چشمگیر بوده است.
وی در ادامه گفت: بر اساس آمار منتشره در بخش امور بانکی و نهادهای مالی اتفاقات خوبی رخ داده و خوشبختانه ظرفیت حضور زنان در این رشته‌ها به ٣٠ درصد افزایش پیدا کرده در حالیکه این میانگین در جهان ۴٨ درصد و در کشورهای آسیایی ٣۵ درصد است و  باید در برنامه هفتم به برابری برسیم.
 آقاپور همچنین درباره اثرگذاری حضور زنان در پست‌های مدیریتی تاکید کرد: حضور زنان در تصمیم گیری‌های مالی نشان می‌دهد که ارگان‌های که از وجود بانوان در بخش مدیریت استفاده می‌کنند بازدهی بلند مدت، بهتر و همچنین شفافیت مالی بیشتر و رفتار مالی پایدارتری داشته‌اند که در نتیجه منجر به افزایش بهره وری شده است. 
وی تاکید کرد: کاهش خطای حسابداری و تحلیل‌های مالی و خلق ارزش بلند مدت از مهمترین توانمندی‌های بانوان در بخش مدیریت است. 
مشاور رییس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی گفت: در دو دهه گذشته سهم زنان در بخش کارآفرینی به ١٢ درصد رسید که در حال حاضر این عدد در شرق آسیا ٣۵ درصد است و در ایران هم باید این آمار ارتقا پیدا کند. 
وی با بیان اینکه دولت چهاردهم توجه خاصی به بانوان دارد، اظهار داشت : برای اولین بار مشاور اقتصادیِ زن در کنار مسئولان قرار گرفته و ۴ خانم در هیات دولت حاضر هستند و همچنین تاکید رییس جمهور به تمام استانداران استفاده از ظرفیت و توانمندی زنان در پست‌های مدیریتی است؛ اما در مقابل هم بانوان باید حضور گسترده‌تر با خطای کمتر داشته باشند. 
 
*برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت ایران یک زن مدیر عامل توسعه میدان نفتی شد*
 
همچنین در ادامه این مراسم، حبیب خراسانی، معاون منابع انسانی این گروه و رییس هیات مدیره گروه توسعه مالی مهرآیندگان اظهار داشت: امروز شاهد بستری متفاوت برای بهره مندی از ظرفیت بانوان در مجموعه اهداف هستیم و توجه ویژه ایشان به توانمندی بانوان از دغدغه های مهم مدیرعامل گروه  است.
معاون منابع انسانی اهداف تاکید کرد: درخواست من از بانوان این ‌است که خودشان برای ارتقا جایگاه بانوان‌، مطالبه‌گری کنند. باید بپذیریم که شرایط اجتماعی کشورمان متفاوت است و اگر قرار باشد اقدامی برای ارتقای جایگاه بانوان انجام شود، بانوان باید توانمندی‌ خود را اثبات کنند و تلاش بیشتری داشته باشند و نیز باید برای ارتقای جایگاه خود مطالبه‌گری کنند و البته ما هم وظیفه حمایت‌ داریم.
خراسانی با اشاره به نقش زنان در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تاکید کرد: در کمیته انتصابات تصمیم گرفتیم برای اولین بار در صنعت نفت ایران، مدیریت توسعه یک میدان نفتی را به یک بانو بسپاریم که هر چند کار سختی بود اما این اقدام و تصمیم با حمایت آقای عبوری، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف به ثمر رسید.

 

