ترکیب پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u062f\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0622\u0644\u0648\u0645\u06cc\u0646\u06cc\u0648\u0645 \u0627\u0631\u0627\u06a9 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f.\n\u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0686\u0647\u0627\u0631\u062f\u0647\u0645 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u0648 \u0622\u0644\u0648\u0645\u06cc\u0646\u06cc\u0648\u0645 \u0627\u0631\u0627\u06a9 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f6:\u06f1\u06f5 \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u06cc\u06a9\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0631\u0641\u062a.